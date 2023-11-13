Врач рассказала о пугающих симптомах после приема пищи

Обычно данные симптомы называют демпинг-синдромом. Он может сопровождаться даже обмороками.
Распознать такие симптомы непросто, и люди редко связывают это с едой.
Ранний демпинг-синдром проявляется через час после приема пищи из-за быстрого прохождения непереваренного содержимого желудка в тонкую кишку.
Отмечается, что из-за этого может возникать боль и урчание в животе.
Поздний демпинг-синдрома проявляется через три часа. Причинами могут быть непереваривание углеводов, слишком высокий/низкий уровень сахара в крови.
Чтобы такие неприятные симптомы не портили жизнь, нужно просто скорректировать рацион. Стоит сократить количество углеводов, отказаться от жидкости в течение получаса после еды. Основу рациона должны составлять белки и жиры.
Если же смена питания не поможет, то стоит сразу же обратить к врачу.
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