Врач связал соленую рыбу с развитием рака

Засолка рыбы в китайском стиле стиле может сделать ее канцерогенной и сравнимой по степени вреда с обработанным мясом в хот-догах или салями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на фармацевта онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейна Абде.