Врач связал соленую рыбу с развитием рака

Соленая рыба в китайском стиле становится канцерогеном первой группы, то есть веществом, способным вызывать рак у людей, заявил Абде изданию Daily Express.
Судя по рецептам, рыба в этом стиле высушивается в соли так, что становится похожа на вяленую.
Другие продукты с повышенным содержанием соли, копченые или маринованные ради консервации, также повышают риск развития рака, добавляет эксперт.
«Организм преобразует их в соединение N-нитрозо, которое связано с повышенным риском развития рака. Копченое мясо поглощает смолу, которая является канцерогеном, в то время как маринованные и соленые продукты имеют высокое содержание соли, что связано с раком желудка и толстой кишки», — пояснил врач.
Ранее китайские ученые выяснили, что шампанское, белое и красное вино могут снизить риск заражения коронавирусом.