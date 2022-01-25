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Здоровье

Врач связал соленую рыбу с развитием рака

Засолка рыбы в китайском стиле стиле может сделать ее канцерогенной и сравнимой по степени вреда с обработанным мясом в хот-догах или салями. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на фармацевта онлайн-аптеки Medicine Direct Хуссейна Абде.

Рыба.
Рыба.
unsplash.com

Соленая рыба в китайском стиле становится канцерогеном первой группы, то есть веществом, способным вызывать рак у людей, заявил Абде изданию Daily Express.

Судя по рецептам, рыба в этом стиле высушивается в соли так, что становится похожа на вяленую.

Другие продукты с повышенным содержанием соли, копченые или маринованные ради консервации, также повышают риск развития рака, добавляет эксперт.

«Организм преобразует их в соединение N-нитрозо, которое связано с повышенным риском развития рака. Копченое мясо поглощает смолу, которая является канцерогеном, в то время как маринованные и соленые продукты имеют высокое содержание соли, что связано с раком желудка и толстой кишки», — пояснил врач.

Ранее китайские ученые выяснили, что шампанское, белое и красное вино могут снизить риск заражения коронавирусом.

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