Врач в кармане. Алтайский курорт запустит приложение по оздоровлению отдыхающих

«Курорт Белокуриха» запустит первый цифровой центр превентивной медицины на Алтае. Что это такое и как этим будут пользоваться гости санаториев, рассказал заместитель главного врача компании Игорь Жиляков.

Как отметил специалист, превентивная медицина включает в себя ранее выявление признаков «неблагополучия», профилактику заболеваний, персонализированный подход и вовлечение самого пациента в процесс оздоровления.

С последним связано и создание центра цифровой превентивной медицины. «Курорт Белокуриха» заключил договор с российским разработчиком о создании программы, которая будет связывать отдыхающих с врачами здравниц.

При оплате путевки гость будет скачивать приложение и консультироваться с помощью его со своим лечащим врачом. Также он сможет загружать туда результаты анализов в PDF-формате.

«Программа обработает их, сравнит показатели с нормой и передаст врачу данные об отклонениях», - объяснил Игорь Жиляков.

Игорь Жиляков, заместитель главного врача компании "Курорт Белокуриха". Екатерина Карзова

После лечения гость сможет поддерживать контакт с врачом.

«Например, по направлению «Детокс» предусматриваем две бесплатные консультации в течение года, - рассказал собеседник. - Человек также может загрузить свои анализы — сравним с результатами диагностики, которые получили сразу после лечения, дадим рекомендации».

Пользователи смогут пользоваться несколькими бесплатными сервисами, где с помощью специальных анкет можно оценить уровень здоровья или степень интоксикации организма.

Также в сервисе будут доступны информация о диетах и рецептах для правильного питания и записи семинаров.