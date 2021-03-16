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Здоровье

Врачи назвали болезнь, на которую указывают волосы и ногти

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала «Пятому каналу» о причинах и последствиях анемии, которая приводит к слабости и сниженному настроению.

Женщина. Волосы. Прическа
Женщина. Волосы. Прическа
СС0

Жегалина подчеркнула, что в первую очередь на анемию могут указывать проблемы с волосами и ногтями.

«Люди чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей», — пояснила она.

Нередко к анемии приводит дефицит железа в организм. Причиной может стать недостаточное потребление продуктов животного происхождения или нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

«Анемия не приводит к смертельно опасным заболеваниям, но у людей с анемией чаще встречается слабость, повышенная утомляемость, сниженное настроение и чаще возникают головные боли», — предупредила Жегалина.

Она посоветовала ежегодно сдавать общий анализ крови для выявления заболевания, а если уже есть симптомы — идти к врачу.

Ранее эксперты рассказали, можно ли есть еду, упавшую на пол, и действует ли «правило пяти секунд».

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