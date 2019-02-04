Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 февраля -32°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Врачи назвали лучший способ профилактики рака

Лучшая мера предосторожности против рака — отказ от курения. Кроме того, важно много двигаться и следить за питанием. Об этом РИА Новости рассказал профессор Михаэль Бауманн, глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге.

Медицина. Здоровье. Доктор.
Медицина. Здоровье. Доктор.
СС0

«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности — не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением», — уточнил профессор Бауманн.

Ранее международная группа кардиологов представила масштабное исследование, которое свидетельствует — популярная низкоуглеводная диета повышает риск преждевременной смерти.

Врачи выяснили, что риск преждевременной смерти у приверженцев низкоуглеводного питания увеличивается на 32% по сравнению со среднестатистическими показателями. При этом угроза гибели от ишемической болезни сердца, инсульта и онкологии повысилась на 51%, 50% и 35% соответственно в сравнении с данными людей, не соблюдавших эту диету.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость