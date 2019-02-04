Врачи назвали лучший способ профилактики рака

Лучшая мера предосторожности против рака — отказ от курения. Кроме того, важно много двигаться и следить за питанием. Об этом РИА Новости рассказал профессор Михаэль Бауманн, глава Немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге.

«При разумном питании и достаточном движении вы можете противодействовать развитию рака. Лучшая мера предосторожности — не курить! Около 30% всех видов рака связаны с курением», — уточнил профессор Бауманн.

Ранее международная группа кардиологов представила масштабное исследование, которое свидетельствует — популярная низкоуглеводная диета повышает риск преждевременной смерти.

Врачи выяснили, что риск преждевременной смерти у приверженцев низкоуглеводного питания увеличивается на 32% по сравнению со среднестатистическими показателями. При этом угроза гибели от ишемической болезни сердца, инсульта и онкологии повысилась на 51%, 50% и 35% соответственно в сравнении с данными людей, не соблюдавших эту диету.