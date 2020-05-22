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Здоровье

Врачи назвали простой способ защититься от рака груди

Ученые из США провели исследование, в ходе которого установили, что омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты снижают вероятность возникновения онкологии молочной железы, пишет Live 24.

Женская грудь.
Женская грудь.
unsplash.com

Клетки рака распространяются с огромной скоростью в тканях молочных желез. Если своевременно не провести лечение, они могут воздействовать на лимфатические узлы или внедриться в другие органы (мозг, печень или легкие).

Ученые считают, что регулярное употребление продуктов, содержащих омега-3, занятия спортом и отказ от вредных привычек снижают риск возникновения рака молочной железы на 50%.

Омега-3 присутствует в льняном масле, брюссельской капусте, оливках, орехах, сельди, тунце, лососе и рыбьем жире.

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