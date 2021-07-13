Врачи назвали симптомы растущей в животе раковой опухоли

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express

Пациенты, у которых диагностировали рак желудка, чаще всего жалуются на затрудненное глотание или дисфагию.

«При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль», — пояснили эксперты.

Также признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди.

Впрочем, сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний. Так что медики советуют обратиться к врачу.

Особое внимание стоит обратить на постоянное расстройство желудка — у больных таким видом рака оно может продолжаться более трех недель.

Ранее медики назвали признак рака, который можно заметить во время еды.