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Здоровье

Врачи назвали симптомы растущей в животе раковой опухоли

Специалисты из медицинской организации Cancer Research UK рассказали, как распознать рак желудка на ранней стадии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express

Боль в животе
Боль в животе
СС0

Пациенты, у которых диагностировали рак желудка, чаще всего жалуются на затрудненное глотание или дисфагию.

«При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль», — пояснили эксперты.

Также признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди.

Впрочем, сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний. Так что медики советуют обратиться к врачу.

Особое внимание стоит обратить на постоянное расстройство желудка — у больных таким видом рака оно может продолжаться более трех недель.

Ранее медики назвали признак рака, который можно заметить во время еды.

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