Врачи назвали симптомы растущей в животе раковой опухоли

Пациенты, у которых диагностировали рак желудка, чаще всего жалуются на затрудненное глотание или дисфагию.
«При глотании может ощущаться болезненное жжение или даже боль», — пояснили эксперты.
Также признаком развития опухоли может быть ощущение, что пища постоянно застревает в горле или груди.
Впрочем, сам по себе симптом может указывать на целый ряд заболеваний. Так что медики советуют обратиться к врачу.
Особое внимание стоит обратить на постоянное расстройство желудка — у больных таким видом рака оно может продолжаться более трех недель.
Ранее медики назвали признак рака, который можно заметить во время еды.