Врачи назвали восемь продуктов, которые разрушают кишечник

По словам профессора, из-за неправильного питания у человека могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
В первую очередь специалист рекомендует избегать потребления выпечки, шоколада и мармелада.
Также не стоит есть солонину, копчения и колбасные изделия. Фрилинг подчеркивает, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда. Однако от них стоит обязательно отказаться при болях в животе, метеоризме и судорогах.
Вред кишечнику наносят и так называемые плохие жиры, по этой причине рекомендуется исключить из рациона маргарин и майонез.
Бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста, напротив, защищают слизистую оболочку кишечника, — отмечает врач.
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