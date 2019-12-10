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Здоровье

Врачи назвали восемь продуктов, которые разрушают кишечник

Немецкий гастроэнтеролог, профессора и глава частной клиники Helios в Крефельде Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника. Список приводит РИА «Новости».

Шоколад. Конфеты.
Шоколад. Конфеты.
СС0

По словам профессора, из-за неправильного питания у человека могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

В первую очередь специалист рекомендует избегать потребления выпечки, шоколада и мармелада.

Также не стоит есть солонину, копчения и колбасные изделия. Фрилинг подчеркивает, что употребление этих продуктов раз в неделю не нанесет организму существенного вреда. Однако от них стоит обязательно отказаться при болях в животе, метеоризме и судорогах.

Вред кишечнику наносят и так называемые плохие жиры, по этой причине рекомендуется исключить из рациона маргарин и майонез.

Бананы, рыба, фруктовое пюре, вареный картофель и квашеная капуста, напротив, защищают слизистую оболочку кишечника, — отмечает врач.

Ранее диетологи рассказали, кому ни в коем случае нельзя есть яйца.

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