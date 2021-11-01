Врачи не давали позитивного прогноза по здоровью актера Валерия Гаркалина

«По нашим данным, он так же в реанимации», — уточнили и в пресс-службе ГИТИСа, где преподает артист.

На фоне заражения у Гаркалина появились тромбоз вен и сепсис, а также отказывает сердце. Чтобы поддерживать его жизнь, врачи используют сильнодействующие препараты. Врачи не давали позитивного прогноза по его состоянию.

При этом давление артиста время от времени падает до критической отметки. Чтобы избежать развития сепсиса, актеру делают переливание крови, пишет Газета.Ru.

Валерий Гаркалин попал в Коммунарку 2 октября.

Сразу после поступления в медучреждение его ввели в кому. До болезни 67-летний народный артист России перенес шунтирование сердца, лечение осложнено атеросклерозом сосудов.