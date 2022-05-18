Врачи объяснили, какие продукты вызывают устойчивость к антибиотикам

Какие продукты формируют устойчивость к антибиотикам, рассказали URA.RU врачи. Они утверждают, что такой эффект оказывают молочка, курица и мясо.

Терапевт, диетолог и специалист в области правильного питания Наталья Лазуренко утверждает: среди молочных продуктов самую сильную устойчивость к антибиотикам формирует сыр, в том числе с плесенью.

Специалист рекомендует отказаться от него людям с синдромом раздраженного кишечника, кандидозом и молочницей.

По словам члена ассоциации диетологов и нутрициологов Дарьи Русаковой, в производстве молочки часто используют антибактериальные препараты. Они продлевают срок годности, но могут развивать устойчивость к антибиотикам.

То же самое касается животноводства.

«В животноводстве (используют антибактериальные препараты. — Прим. ред.), чтобы животные не болели <…> Это относится и к курице, и к мясу, если не были соблюдены стандарты. Когда животное забивают, концентрация веществ должна быть минимальной, чтобы не попадать в готовый продукт», — добавила Русакова.

Недавно эксперт назвала один сладкий продукт, который не подходит для завтрака и вызывает диабет.