Врачи предупредили об опасности популярных детокс-диет

Детокс — система питания, благодаря которой происходит очищение организма от токсинов. Считается, что с ее помощью можно также избавиться от лишнего веса, пишет «КП».
«Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины», — отметил врач-эндокринолог.
По мнению Алексея Калинчева, детокс-программы — не более чем маркетинг и обман потребителей. «…Своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде», — считает он.
Ранее группа британских ученых во главе с известным диетологом Руди Мауэром представила пятиступенчатую пошаговую схему эффективной борьбы с лишним весом.