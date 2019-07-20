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Здоровье

Врачи предупредили об опасности популярных детокс-диет

К детокс-диетам стоит относиться осторожнее: зачастую они могут навредить здоровью. Такое заявление сделали врач-эндокринолог Вадим Крылов и нутрициолог Алексей Калинчев, пишет Lenta.ru со ссылкой на News.ru.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

Детокс — система питания, благодаря которой происходит очищение организма от токсинов. Считается, что с ее помощью можно также избавиться от лишнего веса, пишет «КП».

«Люди, которые занимаются так называемым детоксом, только вредят своему здоровью. Многие очищающие программы предполагают обильное питье соков и смузи. Это быстрые углеводы, которые провоцируют воспаление. Гималайская соль сама часто содержит токсины», — отметил врач-эндокринолог.

По мнению Алексея Калинчева, детокс-программы — не более чем маркетинг и обман потребителей. «…Своего рода клуб по интересам. Это модно, это в тренде», — считает он.

Ранее группа британских ученых во главе с известным диетологом Руди Мауэром представила пятиступенчатую пошаговую схему эффективной борьбы с лишним весом.

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