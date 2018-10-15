Врачи рассказали, какие продукты помогают победить хронические воспаления

3 Как может помочь при воспалениях шоколад

Врачи прямо связывают дефицит магния с воспалительными процессами. Не обжаренное сырое какао, по сравнению с традиционным, обладает в два раза большим количеством антиоксидантов, являясь при этом целом складом магния. А магний — это очень эффективное средство лечения хронических воспалительных процессов. Вот и радостная новость для всех любителей шоколада. Небольшое количество темного или горячего шоколада обеспечивает нас достаточным объемом какао для получения магния организмом.