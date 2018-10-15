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Врачи рассказали, какие продукты помогают победить хронические воспаления

Швейцарские медики рассказали о четырех чудо-продуктах, помогающих бороться с хроническими воспалениями, пишет Medikforum.ru. Людям, страдающим от этой напасти, необходимо правильно выстраивать диету, в которую должны входить: черника, имбирь, шоколад и куркума.

Шоколад.
Шоколад.
Открытые источники.
й Чем полезна черника

Черника богата антиоксидантами, особенно ресвератролом, галловой кислотой и проантоцианидинами, уменьшающими уровень окислительного стресса. Черника и другие ягоды темного цвета способны противостоять воспалениям. Если сами ягоды кажутся вам кисловатым на вкус, то попробуйте употреблять сок из черники.

1 Какая польза от имбиря

Имбирь — настоящий кладезь полезных элементов для здоровья человека. При многих расстройствах имбирь приходит на помощь, и к ним относятся хронические воспаления. Имбирь эффективно укрепляет иммунитет и неплохо очищает организм от бактерий и микробов. У него имеются противовоспалительные свойства, он прямо защищает организм от хронических воспалений и обладает обезболивающим воздействием.

3 Как может помочь при воспалениях шоколад

Врачи прямо связывают дефицит магния с воспалительными процессами. Не обжаренное сырое какао, по сравнению с традиционным, обладает в два раза большим количеством антиоксидантов, являясь при этом целом складом магния. А магний — это очень эффективное средство лечения хронических воспалительных процессов. Вот и радостная новость для всех любителей шоколада. Небольшое количество темного или горячего шоколада обеспечивает нас достаточным объемом какао для получения магния организмом.

4 В чем польза куркумы

Куркума содержит множество активных антиоксидантов и противовоспалительных агентов, является прекрасным натуральным средством против хронических воспалений. На деле, он работает даже лучше определённых лекарств вроде аспирина и нурофена в деле снижения воспалений, как показали несколько исследований.

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