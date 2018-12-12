Сейчас врачебная команда «Доброго доктора» — это коллектив высококвалифицированных специалистов, среди которых кандидаты медицинских наук и специалисты высшей и первой категории. Каждый специалист обладает большим опытом работы и практическими знаниями.
Руководство «Доброго доктора» внимательно следит за новейшими тенденциями и технологиями в медицинской сфере. Здесь с самого начала сделали ставку на создание сплоченного коллектива, способного эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому огромное внимание уделяют обучению сотрудников.
Специалисты медцентра бесплатно проходят повышение квалификации, участвуют в научно-практических конференциях, посещают конгрессы, съезды и стажируются не только в России, но и за рубежом — в Германии, Японии, США, Нидерландах, Китае и других странах.
В «Добром докторе» учитывают желание врачей профессионально расти. Например, онколог- маммолог Дмитрий Троцко занимается реконструктивно-пластическими операциями при опухолях молочных желез. Он прошел многоэтапное обучение, и вскоре клиника приобретет высокотехнологичное оборудование и будет проводить важные сегодня органосохраняющие операции.
Для успешной работы специалистов важно создать комфортные условия — в клинике оборудованы современные, технологичные рабочие места, сотрудникам предложена достойная зарплата и социальные гарантии. Руководство «Доброго доктора» уверено, что большая составляющая успеха — это уважение и совместная заинтересованность работника и работодателя в результатах труда.
Каждый сотрудник медицинского центра вносит свой вклад в успех компании. Руководство умеет признавать это и благодарить своих коллег. Помимо грамот, подарков и премий врачи, проработавшие в клинике больше 7 и 10 лет, получают и особую награду — за преданность профессии и совместное долгосрочное сотрудничество — серебряные и золотые значки с эмблемой «Доброго доктора».
Анна Гармат,
заведующая консультативно-диагностическим отделением, акушер-гинеколог высшей категории:
Еще на первом занятии по акушерству-гинекологии я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься всю жизнь. За годы работы в «Добром докторе» у меня родили уже более 100 пациенток, и это число, к моей радости, продолжает расти.
Я ценю своих коллег за преданность делу. Особенно заведующего хирургией Игоря Толстокорова и нашу бригаду анестезиологов. Мы с ними провели в операционной немало часов. Мой коллектив — это команда, на которую всегда можно положиться.
Дмитрий Троцко,
онколог, отделение общей хирургии:
Я работаю в клинике с момента открытия, и могу гордиться, что принимал участие в росте «Доброго доктора». Вместе с центром я и сам вырос как специалист.
Такой поддержки руководства в этом плане не видел нигде. Хочешь делать новые операции — пожалуйста, вот тебе обучение, оборудование — развивайся, работай.
Клиника «Добрый доктор» для меня — это семья, как бы пафосно не звучало. Трогательные воспоминания в прошлом, уверенность в настоящем и масса надежд на будущее.
Алексей Мозгляков,
заместитель директора по информационным технологиям:
В клинику я пришел в 2009 году, как раз строился новый центр на Балтийской и внедрялась новая ИТ-структура.
За это время мы внедрили много проектов — объединение филиалов в единую сеть, виртуализация процессов, внутренние сайты техподдержки, программа расписания клиники, ip-видеонаблюдение и др. «Добрый доктор» вырос из маленького центра в большую клинику. Приятно осознавать, что и мои усилия были приложены для этого.
Игорь Гонтарев,
хирург, отделение общей хирургии, кандидат медицинских наук:
За 27 лет работы в медицине я видел многое: нищенские зарплаты, рабские условия труда, произвол начальства, озлобленных пациентов. Я видел, как выгорают профессионалы.
Я думал, что врач всегда будет гол, а пациент — зол, и рад, что ошибался.
С приходом в «Добрый доктор» у меня открылось второе дыхание, и я снова поверил в дело, которым живу. Я увидел красивых, улыбающихся врачей, довольных работой, и достойное руководство, окружившее подчиненных уважением и заботой. И я горд, что стал частью этого коллектива.
Евгений Чуркин,
отоларинголог, консультативно-диагностическое отделение:
Евгений Чуркин.Источник: ООО КДЦ «Добрый доктор»
Наша клиника для меня — прежде всего, возможности:
- применять знания, комплексно, спокойно и адресно оказать помощь пациенту — ставить диагноз, объяснять схему лечения, обозначать перспективы.
- быть уверенным в завтрашнем дне, за 11 лет работы в кампании, я убедился в стабильности и надежности клиники.
- учиться, развиваться и совершенствоваться в интересах пациентов и развития клиники.
- общаться с коллегами, настоящими профессионалами, многие из которых стали для меня друзьями.
Инна Грушина,
акушер-гениколог 1 категории, консультативно-диагностическое отделение:
Инна Грушина.Анна Зайкова
Когда мне предложили работу в «Добром докторе», я долго думала, правильно ли поступаю, уходя из престижного госучреждения. Но в итоге я ни разу не пожалела.
Я люблю людей, с которыми работаю, мне приятно видеть улыбки коллег и общаться с ними не только на работе. Любые предложения сотрудников по качеству работы, условиям труда, общения с пациентами обязательно будут услышаны и оценены руководством.
Ирина Якоб,
гастроэнтеролог, консультативно-диагностическое отделение:
Ирина Якоб.Источник: ООО КДЦ «Добрый доктор»
Когда меня принимали, главный врач при собеседовании сказал фразу, которая меня сразу «зацепила»: «Работайте по совести».
В клинике грамотный, профессиональный и слаженно работающий коллектив. Коллеги всегда готовы помочь. Отдыхаем мы тоже всем коллективом — на День медика, Новый год — очень круто и весело.
Игорь Толстокоров,
заведующий отделением общей хирургии, хирург высшей категории, кандидат медицинских наук:
Мне комфортно работать, у нас дружный работоспособный коллектив (не без моего участия) и спокойная атмосфера. Начальство тебя «слышит», идет навстречу. И, что немаловажно, любимая работа адекватно оценивается. Просто хочется идти на работу.
Любовь Горбунова,
педиатр, консультативно-диагностическое отделение:
Я работаю в одной из лучших клиник нашего города. В коллективе всегда спокойная, доброжелательная обстановка. Со стороны руководства всегда есть понимание любых вопросов и любой ситуации. Очень радует, что руководство ценит своих сотрудников и приветствует повышение квалификации. Я горжусь, что работаю в «Добром докторе» и рада приносить пользу деткам и их родителям.
Алексей Каширин,
заместитель главврача по организации лечебно-диагностической работы:
За 10 лет работы в «Добром докторе» я получил колоссальный опыт, встретил и подружился со многими прекрасными людьми, стал уверенным в завтрашнем дне.
В нашей клинике я встретил любимую супругу, которая подарила мне двух прекрасных сыновей.
Работать в клинике — одно удовольствие. В своей жизни я привык создавать что-то новое. Ориентир «Доброго доктора» на расширение дает возможность мне себя реализовывать.
Герман Горбач,
анастезиолог-реаниматолог высшей категории:
До того, как я пришел в «Добрый доктор», я 27 лет работал в государственной медицине, есть с чем сравнивать. Очень приятно, что здесь занимаешься своей работой, а не планерками, рапортами, отчетами и субботниками.
Люди здесь все приветливые, с чувством юмора. Клиника сама стремится к развитию и помогает в этом своим специалистам.
Владимир Федоскин,
кардиолог, кандидат медицинских наук:
Владимир Федоскин.Анна Зайкова
Я уже год работаю в клинике «Добрый доктор» и постоянно ловлю себя на мысли: а почему раньше сюда не перешел? Здесь дружный коллектив, лояльное руководство.
Государственному здравоохранению можно было бы поучиться правильному отношению не только к пациентам, но и к медперсоналу.
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Лицензия ЛО-22−01−004623 от 07.07.2017