У консультативно-диагностического центра « Добрый доктор » десятки постоянных пациентов, которые рекомендуют его своим знакомым. Центр начался с нескольких врачебных кабинетов, а вырос в большую многопрофильную клинику, где делают все возможное для успешной профессиональной работы врачей и качественной помощи пациентам.

Сейчас врачебная команда «Доброго доктора» — это коллектив высококвалифицированных специалистов, среди которых кандидаты медицинских наук и специалисты высшей и первой категории. Каждый специалист обладает большим опытом работы и практическими знаниями.

Руководство «Доброго доктора» внимательно следит за новейшими тенденциями и технологиями в медицинской сфере. Здесь с самого начала сделали ставку на создание сплоченного коллектива, способного эффективно взаимодействовать друг с другом. Поэтому огромное внимание уделяют обучению сотрудников.

Специалисты медцентра бесплатно проходят повышение квалификации, участвуют в научно-практических конференциях, посещают конгрессы, съезды и стажируются не только в России, но и за рубежом — в Германии, Японии, США, Нидерландах, Китае и других странах.

В «Добром докторе» учитывают желание врачей профессионально расти. Например, онколог- маммолог Дмитрий Троцко занимается реконструктивно-пластическими операциями при опухолях молочных желез. Он прошел многоэтапное обучение, и вскоре клиника приобретет высокотехнологичное оборудование и будет проводить важные сегодня органосохраняющие операции.

Для успешной работы специалистов важно создать комфортные условия — в клинике оборудованы современные, технологичные рабочие места, сотрудникам предложена достойная зарплата и социальные гарантии. Руководство «Доброго доктора» уверено, что большая составляющая успеха — это уважение и совместная заинтересованность работника и работодателя в результатах труда.

Каждый сотрудник медицинского центра вносит свой вклад в успех компании. Руководство умеет признавать это и благодарить своих коллег. Помимо грамот, подарков и премий врачи, проработавшие в клинике больше 7 и 10 лет, получают и особую награду — за преданность профессии и совместное долгосрочное сотрудничество — серебряные и золотые значки с эмблемой «Доброго доктора».

Анна Гармат. Анна Зайкова

Анна Гармат,

заведующая консультативно-диагностическим отделением , акушер-гинеколог высшей категории:

Еще на первом занятии по акушерству-гинекологии я поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься всю жизнь. За годы работы в «Добром докторе» у меня родили уже более 100 пациенток, и это число, к моей радости, продолжает расти. Я ценю своих коллег за преданность делу. Особенно заведующего хирургией Игоря Толстокорова и нашу бригаду анестезиологов. Мы с ними провели в операционной немало часов. Мой коллектив — это команда, на которую всегда можно положиться.

Дмитрий Троцко. Анна Зайкова

Дмитрий Троцко,

онколог , отделение общей хирургии:

Я работаю в клинике с момента открытия, и могу гордиться, что принимал участие в росте «Доброго доктора». Вместе с центром я и сам вырос как специалист. Такой поддержки руководства в этом плане не видел нигде. Хочешь делать новые операции — пожалуйста, вот тебе обучение, оборудование — развивайся, работай. Клиника «Добрый доктор» для меня — это семья, как бы пафосно не звучало. Трогательные воспоминания в прошлом, уверенность в настоящем и масса надежд на будущее.

Алексей Мозгляков. Анна Зайкова

Алексей Мозгляков,

заместитель директора по информационным технологиям:

В клинику я пришел в 2009 году, как раз строился новый центр на Балтийской и внедрялась новая ИТ-структура. За это время мы внедрили много проектов — объединение филиалов в единую сеть, виртуализация процессов, внутренние сайты техподдержки, программа расписания клиники, ip-видеонаблюдение и др. «Добрый доктор» вырос из маленького центра в большую клинику. Приятно осознавать, что и мои усилия были приложены для этого.

Игорь Гонтарев. Анна Зайкова

Игорь Гонтарев,

хирург , отделение общей хирургии , кандидат медицинских наук:

За 27 лет работы в медицине я видел многое: нищенские зарплаты, рабские условия труда, произвол начальства, озлобленных пациентов. Я видел, как выгорают профессионалы. Я думал, что врач всегда будет гол, а пациент — зол, и рад, что ошибался. С приходом в «Добрый доктор» у меня открылось второе дыхание, и я снова поверил в дело, которым живу. Я увидел красивых, улыбающихся врачей, довольных работой, и достойное руководство, окружившее подчиненных уважением и заботой. И я горд, что стал частью этого коллектива.

Евгений Чуркин,

отоларинголог , консультативно-диагностическое отделение:

Евгений Чуркин. Источник: ООО КДЦ «Добрый доктор» Наша клиника для меня — прежде всего, возможности: применять знания , комплексно , спокойно и адресно оказать помощь пациенту — ставить диагноз , объяснять схему лечения , обозначать перспективы.

комплексно спокойно и адресно оказать помощь пациенту — ставить диагноз объяснять схему лечения обозначать перспективы. быть уверенным в завтрашнем дне , за 11 лет работы в кампании , я убедился в стабильности и надежности клиники.

за 11 лет работы в кампании я убедился в стабильности и надежности клиники. учиться , развиваться и совершенствоваться в интересах пациентов и развития клиники.

развиваться и совершенствоваться в интересах пациентов и развития клиники. общаться с коллегами , настоящими профессионалами , многие из которых стали для меня друзьями.



Инна Грушина,

акушер-гениколог 1 категории , консультативно-диагностическое отделение:

Инна Грушина. Анна Зайкова Когда мне предложили работу в «Добром докторе», я долго думала, правильно ли поступаю, уходя из престижного госучреждения. Но в итоге я ни разу не пожалела. Я люблю людей, с которыми работаю, мне приятно видеть улыбки коллег и общаться с ними не только на работе. Любые предложения сотрудников по качеству работы, условиям труда, общения с пациентами обязательно будут услышаны и оценены руководством.



Ирина Якоб,

гастроэнтеролог , консультативно-диагностическое отделение:

Ирина Якоб. Источник: ООО КДЦ «Добрый доктор» Когда меня принимали, главный врач при собеседовании сказал фразу, которая меня сразу «зацепила»: «Работайте по совести». В клинике грамотный, профессиональный и слаженно работающий коллектив. Коллеги всегда готовы помочь. Отдыхаем мы тоже всем коллективом — на День медика, Новый год — очень круто и весело.



Игорь Толстокоров. Анна Зайкова

Игорь Толстокоров,

заведующий отделением общей хирургии , хирург высшей категории , кандидат медицинских наук:

Мне комфортно работать, у нас дружный работоспособный коллектив (не без моего участия) и спокойная атмосфера. Начальство тебя «слышит», идет навстречу. И, что немаловажно, любимая работа адекватно оценивается. Просто хочется идти на работу.

Любовь Горбунова. Анна Зайкова

Любовь Горбунова,

педиатр , консультативно-диагностическое отделение:

Я работаю в одной из лучших клиник нашего города. В коллективе всегда спокойная, доброжелательная обстановка. Со стороны руководства всегда есть понимание любых вопросов и любой ситуации. Очень радует, что руководство ценит своих сотрудников и приветствует повышение квалификации. Я горжусь, что работаю в «Добром докторе» и рада приносить пользу деткам и их родителям.

Алексей Каширин. Анна Зайкова

Алексей Каширин,

заместитель главврача по организации лечебно-диагностической работы:

За 10 лет работы в «Добром докторе» я получил колоссальный опыт, встретил и подружился со многими прекрасными людьми, стал уверенным в завтрашнем дне. В нашей клинике я встретил любимую супругу, которая подарила мне двух прекрасных сыновей. Работать в клинике — одно удовольствие. В своей жизни я привык создавать что-то новое. Ориентир «Доброго доктора» на расширение дает возможность мне себя реализовывать.

Герман Горбач. Анна Зайкова

Герман Горбач,

анастезиолог-реаниматолог высшей категории:

До того, как я пришел в «Добрый доктор», я 27 лет работал в государственной медицине, есть с чем сравнивать. Очень приятно, что здесь занимаешься своей работой, а не планерками, рапортами, отчетами и субботниками. Люди здесь все приветливые, с чувством юмора. Клиника сама стремится к развитию и помогает в этом своим специалистам.

Владимир Федоскин,

кардиолог , кандидат медицинских наук:

Владимир Федоскин. Анна Зайкова Я уже год работаю в клинике «Добрый доктор» и постоянно ловлю себя на мысли: а почему раньше сюда не перешел? Здесь дружный коллектив, лояльное руководство. Государственному здравоохранению можно было бы поучиться правильному отношению не только к пациентам, но и к медперсоналу.



ООО Консультативно-диагностический центр «Добрый доктор» Адрес: ул. Балтийская, 4-а

Тел.: +7 (3852) 20-10-02 Адрес: ул. Петра Сухова, 42

Тел.: +7 (3852) 77-45-53 ; 29−98−18 Сайт: gooddoctors.ru



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Лицензия ЛО-22−01−004623 от 07.07.2017