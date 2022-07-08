Вредно ли в жару морить себя голодом, рассказал специалист

Отсутствие аппетита в жару связано с процессами терморегуляции в организме, рассказал эксперт.

Лучше не заставлять себя есть, а уделять больше внимания питьевому режиму, стоит отказаться от сладкой газировки или легкого алкоголя.

«Это может быть момент сезонного детокса, оздоровления. Считается, что снижение калорийности на какой-то период омолаживает организм, очищает клетки. Этому явлению дали название аутофагия, когда организм как бы „подъедает“ то, что накопил лишнего. При таком ограниченном питании наступает момент омоложения, многие это чувствуют, у них, например, выравнивается давление», — заявил Гинзбург.

Диетолог также отметил — если аппетит не вернулся вместе со снижением температуры воздуха, это может быть тревожным признаком и указывать на развитие опасных заболеваний, пишет Газета.Ru.

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