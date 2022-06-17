Как похудеть без спорта, рассказала диетолог

«Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1 тыс. калорий, — худеют, все, кто ест 6 тыс. калорий, — толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий», — подчеркнула Тихомирова.
Она добавила, что современные нормы похудения из практики диетологии необходимо пересмотреть, поскольку они «морально устарели».
«Нормы калорий писались на мужчин и женщин, которые жили полвека назад. Эти люди имели высокую физическую активность, поэтому женщина, которая жила 50 лет назад, будет есть 1,4 тыс. калорий и худеть», — заявила врач.
По словам диетолога, худеющие часто слишком надеются на повышенную физическую нагрузку.
«Когда мы начинаем заниматься физической нагрузкой, нам кажется, что сейчас начнем быстро худеть, но это не так. Движение в современном мире сильно ограничено, мы все малоактивные физически люди, поэтому для похудения абсолютно неважно, занимаешь ты каким-то спортом или нет», — подытожила Тихомирова.