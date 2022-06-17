17 июня
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Как похудеть без спорта, рассказала диетолог

При похудении неважно, занимается ли человек спортом. Чтобы вес снизился, достаточно недобора калорий, рассказала «Известиям» терапевт-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Диета, похудение.
Диета, похудение.
CC0

«Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1 тыс. калорий, — худеют, все, кто ест 6 тыс. калорий, — толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий», — подчеркнула Тихомирова.

Она добавила, что современные нормы похудения из практики диетологии необходимо пересмотреть, поскольку они «морально устарели».

«Нормы калорий писались на мужчин и женщин, которые жили полвека назад. Эти люди имели высокую физическую активность, поэтому женщина, которая жила 50 лет назад, будет есть 1,4 тыс. калорий и худеть», — заявила врач.

По словам диетолога, худеющие часто слишком надеются на повышенную физическую нагрузку.

«Когда мы начинаем заниматься физической нагрузкой, нам кажется, что сейчас начнем быстро худеть, но это не так. Движение в современном мире сильно ограничено, мы все малоактивные физически люди, поэтому для похудения абсолютно неважно, занимаешь ты каким-то спортом или нет», — подытожила Тихомирова.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость