Как похудеть без спорта, рассказала диетолог

При похудении неважно, занимается ли человек спортом. Чтобы вес снизился, достаточно недобора калорий, рассказала « Известиям » терапевт-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Это закон сохранения энергии. Как сказал один известный спортивный американский диетолог: «Все, кто ест 1 тыс. калорий, — худеют, все, кто ест 6 тыс. калорий, — толстеют. Когда мы не худеем, мы не делаем главного — недобора калорий», — подчеркнула Тихомирова.

Она добавила, что современные нормы похудения из практики диетологии необходимо пересмотреть, поскольку они «морально устарели».

«Нормы калорий писались на мужчин и женщин, которые жили полвека назад. Эти люди имели высокую физическую активность, поэтому женщина, которая жила 50 лет назад, будет есть 1,4 тыс. калорий и худеть», — заявила врач.

По словам диетолога, худеющие часто слишком надеются на повышенную физическую нагрузку.