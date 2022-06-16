Цены на инсулин в шприц-ручках вырастут на 28% впервые за несколько лет

Увеличится предельная стоимость инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина. По имеющейся информации, рост цен вызван повышением производственных расходов на фоне санкций.
«В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались», — подчеркивает издание.
По словам участников рынка, инсулин подорожает впервые за несколько лет, поскольку серьезно увеличились расходы на производство и логистику.
Отечественные производители поднимут цены постепенно, чтобы оставаться конкурентоспособными.
Ранее врач назвал болезнь, на которую указывает резкий запах пота.