16 июня
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Здоровье

Цены на инсулин в шприц-ручках вырастут на 28% впервые за несколько лет

Предельные цены на инсулин в шприц-ручках вырастут на 5,5−28% впервые за несколько лет, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и участников рынка.

Шприц-ручка с инсулином.
Шприц-ручка с инсулином.
СС0

Увеличится предельная стоимость инсулина лизпро, двухфазного инсулина аспарт и двухфазного человеческого генно-инженерного инсулина. По имеющейся информации, рост цен вызван повышением производственных расходов на фоне санкций.

«В основном повышение предельных цен коснулось инсулинов в шприц-ручках. Теперь их максимальная стоимость будет выше, чем у других форм выпуска (картриджей, флаконов), тогда как раньше цены не отличались», — подчеркивает издание.

По словам участников рынка, инсулин подорожает впервые за несколько лет, поскольку серьезно увеличились расходы на производство и логистику.

Отечественные производители поднимут цены постепенно, чтобы оставаться конкурентоспособными.

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