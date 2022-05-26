Врач назвал болезнь, на которую указывает резкий запах пота

Резкий запах пота может означать, что у человека сахарный диабет, рассказала « Газете.ру » врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталья Подольхова.

Неприятный запах пота может встречаться у пациентов с высоким уровнем сахара, утверждает Подольхова.

«Это могут быть как люди с манифестирующим сахарным диабетом, так и пациенты с декомпенсацией уже имеющегося заболевания», — сказала она.

По словам эндокринолога, в запахе «диабетического» пота четко улавливается ацетон. Это связано с образованием кетоновых тел при значительном повышении уровня глюкозы.

Кроме того, чрезмерная потливость и неприятный запах могут свидетельствовать о гиперфункции щитовидной железы.

«Это связано с обменными нарушениями, сопровождающими заболевание. При назначении лечения, включающего и препараты для снижения потоотделения, этот симптом перестает беспокоить пациента», — пояснила Подольхова.

Также в таком случае следует проверить почки и сердечно-сосудистую систему.

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