Врач назвал болезнь, на которую указывает резкий запах пота

Неприятный запах пота может встречаться у пациентов с высоким уровнем сахара, утверждает Подольхова.
«Это могут быть как люди с манифестирующим сахарным диабетом, так и пациенты с декомпенсацией уже имеющегося заболевания», — сказала она.
По словам эндокринолога, в запахе «диабетического» пота четко улавливается ацетон. Это связано с образованием кетоновых тел при значительном повышении уровня глюкозы.
Кроме того, чрезмерная потливость и неприятный запах могут свидетельствовать о гиперфункции щитовидной железы.
«Это связано с обменными нарушениями, сопровождающими заболевание. При назначении лечения, включающего и препараты для снижения потоотделения, этот симптом перестает беспокоить пациента», — пояснила Подольхова.
Также в таком случае следует проверить почки и сердечно-сосудистую систему.
Кстати, барнаульский врач рассказал, почему всем нужно купить тонометр и не есть что попало. Подробнее об этом — в нашем материале «В чем соль?«