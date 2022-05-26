27 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Врач назвал болезнь, на которую указывает резкий запах пота

Резкий запах пота может означать, что у человека сахарный диабет, рассказала «Газете.ру» врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России Наталья Подольхова.

Пот. Жарко
Пот. Жарко
ССО

Неприятный запах пота может встречаться у пациентов с высоким уровнем сахара, утверждает Подольхова.

«Это могут быть как люди с манифестирующим сахарным диабетом, так и пациенты с декомпенсацией уже имеющегося заболевания», — сказала она.

По словам эндокринолога, в запахе «диабетического» пота четко улавливается ацетон. Это связано с образованием кетоновых тел при значительном повышении уровня глюкозы.

Кроме того, чрезмерная потливость и неприятный запах могут свидетельствовать о гиперфункции щитовидной железы.

«Это связано с обменными нарушениями, сопровождающими заболевание. При назначении лечения, включающего и препараты для снижения потоотделения, этот симптом перестает беспокоить пациента», — пояснила Подольхова.

Также в таком случае следует проверить почки и сердечно-сосудистую систему.

Кстати, барнаульский врач рассказал, почему всем нужно купить тонометр и не есть что попало. Подробнее об этом — в нашем материале «В чем соль?«

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость