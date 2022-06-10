10 июня
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Здоровье

Врач рассказал, какие добавки превращают кофе в полноценный завтрак

Молоко и сахар делают из кофе полноценный завтрак, рассказал в своем Telegram-канале спортивный врач Александр Пурига.

Кофе.
Кофе.
Кулинарный сайт По вкусу.

По словам Пуриги, в одна чайная ложка вмещает 6 граммов сахара. Это значит, что она добавляет к напитку 24 килокалории.

«Количество калорий в молоке зависит от его жирности. Если молоко имеет 3,5% жирности (кстати, на капучино идет молоко только от 2,3% и выше), то в 100 граммах содержится примерно 63 килокалории», — отметил спортивный врач.

По словам Александра Пуриги, количество калорий уменьшается вдвое, если жирность молока снижается до 0,5%.

«Намного жирнее сливки. В 100 граммах при 35% жирности содержится до 340 килокалорий. Столько же содержится во взбитых сливках», — добавил он.

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