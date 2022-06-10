10 июня
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Здоровье

Почему летом болит голова, объяснил врач

Почему летом может чаще болеть голова, рассказал в интервью радио Sputnik невролог Павел Хорошев.

Головная боль.
Головная боль.
СС0.

Летом усиливается потоотделение, и это может провоцировать нехватку воды в организме, подчеркнул Хорошев. Специалист уточнил, что дефицит жидкости — причина примерно 90% головных болей в теплое время года.

По словам Павла Хорошева, нехватка воды может ухудшать кровоснабжение мозга.

«Из-за этого ухудшается реология, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, — головного мозга. Поэтому возникает головная боль», — объяснил невролог.

Чтобы сезонные головные боли «стали просто воспоминанием», летом следует выпивать 2−2,5 литра воды в сутки. А зимой достаточно 1,5−2 литра, утверждает Хорошев. Но необходимо учитывать, что эти рекомендации подходят для здоровых людей.

Ранее врач рассказал, как массаж ушей поможет вылечить голову.

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