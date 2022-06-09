9 июня
﻿
Здоровье

Врач объяснила, почему квас вредит здоровью

Регулярное употребление кваса провоцирует сахарный диабет и преждевременное старение, заявила в интервью «Москве 24» диетолог Елена Соломатина.

Квас.
Квас.
https://www.edimdoma.ru/

По словам Соломатиной, у большинства напитков нет ничего общего с квасом. Зачастую это газированная вода со «всякими вредностями» — сахаром и прочими добавками.

Врач подчеркнула, что такой «квас» довольно сильно повышает уровень глюкозы в крови. Это повышает риск диабета второго типа.

«Либо это набор лишнего веса, повреждение эндотелия сосудов со всеми вытекающими последствиями. Сахар в организме потом вызывает гликирование тканей, фактически карамелизацию. И ткани не могут функционировать, то есть ранее происходит старение», — объяснила Елена Соломатина.

Диабет, болезнь.
Диабет, болезнь.
СС0

Специалист рекомендует полностью исключить квас из рациона людям, страдающим от проблем с ЖКТ — гастритом, язвой, колитом, панкреатитом, всевозможными энтероколитами. Из-за повышенной кислотности он будет раздражать слизистую.

В хорошо побродившем квасе, добавила Соломатина, присутствует небольшой процент алкоголя. Поэтому его нежелательно пить при заболеваниях нервной системы.

«Также детям, водителям, потому что можно квас попить, а потом попасть… Людям, у которых есть проблема с сердечно-сосудистой системой, если вдруг возникает дискомфорт, метеоризм после употребления кваса. Это тоже может давить на диафрагму», — уточнила диетолог.

Она утверждает, что если хочется кваса, то лучше отдать предпочтение натуральному продукту. Норма его потребления составляет 200−250 миллилитров в день.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость