Врач объяснила, почему квас вредит здоровью

По словам Соломатиной, у большинства напитков нет ничего общего с квасом. Зачастую это газированная вода со «всякими вредностями» — сахаром и прочими добавками.

Врач подчеркнула, что такой «квас» довольно сильно повышает уровень глюкозы в крови. Это повышает риск диабета второго типа.

«Либо это набор лишнего веса, повреждение эндотелия сосудов со всеми вытекающими последствиями. Сахар в организме потом вызывает гликирование тканей, фактически карамелизацию. И ткани не могут функционировать, то есть ранее происходит старение», — объяснила Елена Соломатина.

Диабет , болезнь. СС0

Специалист рекомендует полностью исключить квас из рациона людям, страдающим от проблем с ЖКТ — гастритом, язвой, колитом, панкреатитом, всевозможными энтероколитами. Из-за повышенной кислотности он будет раздражать слизистую.

В хорошо побродившем квасе, добавила Соломатина, присутствует небольшой процент алкоголя. Поэтому его нежелательно пить при заболеваниях нервной системы.

«Также детям, водителям, потому что можно квас попить, а потом попасть… Людям, у которых есть проблема с сердечно-сосудистой системой, если вдруг возникает дискомфорт, метеоризм после употребления кваса. Это тоже может давить на диафрагму», — уточнила диетолог.

Она утверждает, что если хочется кваса, то лучше отдать предпочтение натуральному продукту. Норма его потребления составляет 200−250 миллилитров в день.