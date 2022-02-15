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Все ковид-ограничения потребовал отменить депутат Госдумы

В России нужно отменить все ограничения, которые связаны с вакцинацией по коронавирусу, заявил депутат Госдумы, лидер партии «Справедливая Россия — за правду» Сергей Миронов.

Сергей Миронов.
Сергей Миронов.
Дмитрий Лямзин

«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию. Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения этих целей, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — написал Миронов в своем telegram-канале.

Политик объяснил необходимость снятия ограничений распространением новых штаммов, пишет ura.ru.

«Эффективность вакцинации объективно снижается», — высказался Миронов.

Он также призвал не принуждать к прививке, а действовать путем убеждения населения. Миронов ограничил личные встречи после госпитализации Жириновского и Зюганова.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Зюганов рассказал о сотнях депутатов, заболевших коронавирусом.

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