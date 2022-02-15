Все ковид-ограничения потребовал отменить депутат Госдумы

«Ввиду особенностей новых штаммов стоит снять антиковидные ограничения социальных и трудовых прав граждан, уделить большее внимание повышению эффективности препаратов против коронавируса и массовому тестированию. Стоит отменить меры, вводимые под предлогом достижения этих целей, — QR-коды, недопуски к работе, учебе, в целом все ограничения социальных и трудовых прав граждан», — написал Миронов в своем telegram-канале.
Политик объяснил необходимость снятия ограничений распространением новых штаммов, пишет ura.ru.
«Эффективность вакцинации объективно снижается», — высказался Миронов.
Он также призвал не принуждать к прививке, а действовать путем убеждения населения. Миронов ограничил личные встречи после госпитализации Жириновского и Зюганова.
Ранее депутат Госдумы Геннадий Зюганов рассказал о сотнях депутатов, заболевших коронавирусом.