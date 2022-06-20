Всех россиян призвала привиться от гриппа глава Роспотребнадзора

Она спрогнозировала, что новый сезон гриппа станет более активным.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — предупредила она россиян.