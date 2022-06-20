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Здоровье

Всех россиян призвала привиться от гриппа глава Роспотребнадзора

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что будущий сезон гриппа может стать более активным прежнего, пишет РИА Новости.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

Она спрогнозировала, что новый сезон гриппа станет более активным.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — предупредила она россиян.

Руководитель ведомства добавила — в 2022 году планируется привить от гриппа не менее 60% россиян, пишет Lenta.ru.

Ранее сообщалось, что жителям Камня-на-Оби рассылают сообщения о холере. Надо ли беспокоиться, рассказали в крайздраве.

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