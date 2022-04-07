Всемирный день здоровья-2022. Бодрящие поздравления в прозе, стихах и смс

С Днем здоровья поздравляю

Я сегодня всех на свете,

Чтоб здоровыми мы были,

Все — и взрослые, и дети.



Пусть здоровье нам подарит

Счастье, радость и успех,

Пусть единственным лекарством

Станет нам веселый смех.

Мы в День здоровья пожелаем

Всегда здоровыми всем быть,

Следить за общим состояньем,

А про болезни все забыть,

Пора нам правильно питаться

И вредности все исключить,

Побольше спортом заниматься

И жизнь свою всегда любить!