7 апреля
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Здоровье

Всемирный день здоровья-2022. Бодрящие поздравления в прозе, стихах и смс

Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля. К празднику altapress.ru сделал подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Лекарства, таблетки. Аптека.
Лекарства, таблетки. Аптека.
CC0

Поздравления с Всемирным днем здоровья в прозе

С Днем здоровья! Желаю крепкого здоровья, сил, энергии и бодрости духа. Пусть настроение всегда будет хорошим, боевым и позитивным. Желаю всегда быть в форме, побеждать все свои страхи и сложности на жизненном пути.

Поздравляю с Днем здоровья! Желаю энергии, бодрости и оптимизма. Желаю каждый день начинать с улыбки и вдохновения. Желаю крепких мышц и крепкого нрава. Желаю, чтобы не скрипели ни нервы, ни суставы. Заряжайся чаще позитивной энергией, питайся с пользой и живи в свое удовольствие!

С Днем здоровья! Пусть все будут в отличной форме, пусть активный образ жизни будет вашим основным правилом. Боритесь против вредных привычек и загрязнения окружающей нас среды. Оставим в наследство нашим детям этот мир — чистый и прекрасный!

Открытие Трассы здоровья-2016.
Открытие Трассы здоровья-2016.
Олег Богданов

Поздравления с Всемирным днем здоровья в стихах

С Днем здоровья поздравляю
Я сегодня всех на свете,
Чтоб здоровыми мы были,
Все — и взрослые, и дети.

Пусть здоровье нам подарит
Счастье, радость и успех,
Пусть единственным лекарством
Станет нам веселый смех.

Мы в День здоровья пожелаем
Всегда здоровыми всем быть,
Следить за общим состояньем,
А про болезни все забыть,
Пора нам правильно питаться
И вредности все исключить,
Побольше спортом заниматься
И жизнь свою всегда любить!

С Днем здоровья поздравляем,
Духа бодрого желаем,
В непогоду не хандрить,
Ярко и активно жить.

О болезнях позабыть,
С физкультурою дружить,
Чтобы даже в девяносто
На вершины восходить!

Маска. Коронавирус.
Маска. Коронавирус.
CC0

Поздравления с Всемирным днем здоровья в смс

Будь здоровым,
Закаляйся,
Бегать утром
Не стесняйся!

Всех здоровых
Поздравляю!
Нездоровых —
Понимаю!

Пожелать здоровья просто,
А следить за ним сложнее.
Вам дожить до ста,
Ни разу не болея!

Поздравляю с Днем здоровья
И желаю не хворать,
Про прививки всегда помнить,
О витаминах не забывать.

Пусть ничто вас не тревожит,
Будет тело пусть здоровым,
Дух пусть будет боевым,
Настроение — образцовым.

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