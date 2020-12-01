Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в детскую диспансеризацию проверку на алкоголизм и наркоманию, сообщает РИА «Новости» .

Такое предложение Яровая высказала во время заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия — алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя», — заявила депутат.

Исходя из этого, появилось конкретное предложение. Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не выявляют алкоголизм и наркоманию.

«Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение, и если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно. Потому что протянуть руку помощи вовремя — это значит сохранить право на жизнь», — подчеркнула Яровая.

Говоря о профилактике правонарушений несовершеннолетних, она заявила, что необходимо сосредоточить усилия на воспитательной модели, а не на репрессивной.

Яровая уверена, что воспитание взамен уголовной ответственности может дать более высокий эффект.

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