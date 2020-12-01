Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Яровая предложила проверять детей на алкоголизм и наркоманию

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила включить в детскую диспансеризацию проверку на алкоголизм и наркоманию, сообщает РИА «Новости».

Ирина Яровая, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
Ирина Яровая, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.
er.ru

Такое предложение Яровая высказала во время заседание Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Вся статистика показывает, что одна из причин социального сиротства и семейного неблагополучия — алкоголизм родителей и вовлечение детей в употребление наркотиков, токсинов и алкоголя», — заявила депутат.

Исходя из этого, появилось конкретное предложение. Сегодня в структуре ОМС в рамках обязательной диспансеризации детей не выявляют алкоголизм и наркоманию.

«Хотя сама логика диспансеризации направлена на то, чтобы выявлять опасные для жизни и здоровья заболевания. Это серьезное упущение, и если в обязательную диспансеризацию будут включены в том числе и выводы специалистов, направленные на фиксацию признаков таких опасных для жизни заболеваний подростков, это позволит вместе с семьей действовать более современно и своевременно. Потому что протянуть руку помощи вовремя — это значит сохранить право на жизнь», — подчеркнула Яровая.

Говоря о профилактике правонарушений несовершеннолетних, она заявила, что необходимо сосредоточить усилия на воспитательной модели, а не на репрессивной.

Яровая уверена, что воспитание взамен уголовной ответственности может дать более высокий эффект.

Ранее алтайский генетик Александр Шипилов рассказал altapress.ru о мутациях и генах алкоголизма. Советуем прочитать, если интересно, передается ли от родителей к детям пристрастие к спиртному.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость