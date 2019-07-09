Зачем московские предприниматели подарили алтайскому селу новую амбулаторию

Московские бизнесмены построили новое здание амбулатории в селе Луговом Тальменского района. На этот подарок жителям меценаты потратили более 11 млн рублей. Примечательно, что материальной выгоды они от этого не получат. Altapress.ru побывал на торжественном открытии и выяснил, почему благотворителям небезразлична судьба села и как там теперь изменится жизнь людей.

Краткое содержание

Ошибка инопланетян

Утро в Луговом напоминает полдень в Техасе: тишина, людей на улице практически нет, вместо перекати-поле — небольшая коротколапая собака, которая семенит вдоль дороги. На часах еще нет и одиннадцати утра, а температура уже под 30, на небе ни облачка.

Но ближе к центру села романтика Дикого Запада отступает. Здесь громкая праздничная музыка, девушки в русских народных костюмах, по-деловому одетые мужчины и женщины. Все поглядывают на часы. Жители Лугового не торопясь стекаются сюда, рассредоточиваются в узкой полосе тенька и ждут.

Все это происходит перед зданием, которое не очень вписывается в сельский пейзаж. Новый красно-оранжевый кирпич, на крыше — бордовый профлист, пластиковые окна и большая вывеска «Луговская амбулатория». Можно предположить, что здание сюда случайно телепортировали инопланетяне — так оно контрастирует с сельской застройкой.

Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом Дмитрий Лямзин

Разница огромная

Появления современного медицинского учреждения здесь ждали практически две тысячи человек: жители довольно крупного Лугового и сел поменьше — Забродина и Выползова. В двух последних есть ФАПы (фельдшерско-акушерские пункты), но они оказывают только первую доврачебную помощь. С чем-то более серьезным нужно ехать в амбулаторию.

Вообще-то в Луговом она есть, и давно. Настолько, что Валентина Духнич, глава местного сельсовета, уже и не помнит, сколько зданию лет. Старая амбулатория находится прямо возле новой — как будто на коллаже до/после, — и разница огромная.

Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин

«В старом здании, конечно, можно было продолжать работу, но оно не соответствует современным СанПиН, — объясняет Валерий Карташев, главврач Тальменской ЦРБ. — Его площадь — 160 кв. м, а минимальная допустимая сейчас — 250 кв. м, как у нового здания. Все коммуникации есть, но им несколько десятилетий, они требуют частого ремонта».

Ирина Наумова, медсестра Луговской амбулатории, отмечает, что по нормам в амбулатории должно быть несколько процедурных кабинетов, отдельно — прививочный, а в старом здании приходилось делать все это в одной комнате. Говорить здесь о комфорте сотрудников тоже сложно: зимой в помещении холодно, поэтому с теплой одеждой медработники не расстаются.

Сейчас больных все еще принимают в старом здании. Когда новое помещение будет готово к работе, бывшую амбулаторию разберут.

Абсолютно новый уровень

Новое здание построили за один год и два дня — работы закончили 6 июля. Сейчас в здании больше 10 кабинетов: отдельная регистратура, прививочный кабинет, дневной стационар, фильтр-бокс и другие. Здесь очень светло, просторно и еще пахнет штукатуркой и краской. Местные жители на экскурсии периодически останавливаются, еще раз оглядываются вокруг и, не сговариваясь, удовлетворенно произносят: «Новье!»

Открытие амбулатории в селе Луговом Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом Дмитрий Лямзин

Сейчас сельчане могут оценить только само здание и внутреннюю отделку: «начинки» здесь пока нет. Оснащением Луговской амбулатории занимается краевое министерство здравоохранения. Новые мебель и медицинское оборудование уже заказаны — они обошлись крайздраву в 400 тыс. рублей.

«Инструментарий не будет принципиально отличаться от старого. Существует определенный базовый набор, необходимый для амбулаторного оказания медпомощи, и практически все у нас есть. Разве что теперь, наконец, появится специальный холодильник для хранения медикаментов. Так что мы просто частично обновим оборудование. Но вместе с вводом здания это будет абсолютно новый уровень оказания медицинской помощи», — заявляет Валерий Карташев.

Валерий Карташев , главврач Тальменской ЦРБ Дмитрий Лямзин

«Должна быть социальная ответственность»

Места в тени перед амбулаторией не хватает: сельчане приходят, приезжают на велосипедах, с детьми и с пожилыми родителями. Появляются и виновники торжества.

Сергей Ромащенко и Сергей Козубенко — те самые меценаты, которые подарили Луговому новое здание амбулатории. Сейчас они живут в Москве. Козубенко владеет бизнесом в разных отраслях (мясопереработка, нанотехнологии — всего около пяти направлений), часть его производства возглавляет Ромащенко.

Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин

С Луговым меценаты связаны по-разному. Сергей Ромащенко из Барнаула, но с детства каждое лето проводил здесь у бабушки и дедушки. Его родственники живут в Луговом и сейчас, бизнесмен приезжает к ним каждое лето, хотя бы на несколько дней: чувствует, что здесь «все свое».

Сергей Козубенко родился в Омске. Говорит, что изначально «связался» с Алтайским краем из-за местных спортивных мероприятий и обзавелся здесь друзьями. В 2004 году бизнесмен спонсировал возведение памятника Василию Шукшину на горе Пикет — с этого началась обширная сеть благотворительных проектов Козубенко на Алтае. С регионом его сблизили еще и родственные узы: меценаты — родственники по своим супругам.

Благотворительность Сергея Козубенко вдохновила Сергея Ромащенко на собственные инициативы: «Я понял, что действительно должна быть какая-то социальная ответственность, что нужно что-то делать для своей родины. Я патриот, если могу чем-то помочь стране — буду рад».

Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин

Так Ромащенко учредил в Луговской школе денежную премию для учеников, которые оканчивают учебный год на «отлично». А в 2015 году в селе появился храм во имя святителя Николая Чудотворца — совместный проект бизнесменов, который они проспонсировали. Теперь — амбулатория. И вот как Ромащенко объясняет такой выбор: «Вы же видите, в каком состоянии старое здание, там даже туалета внутри нет. У меня в селе пожилые родственники живут, а ни больницы, ни амбулатории хорошей не было».

«Это нужно уже завтра»

В середине июля — начале августа в амбулатории появится все необходимое оборудование. В это же время здание перейдет в краевую собственность; Валерий Карташев подчеркивает, что это действительно благотворительность и они не получат прибыли. Когда документы будут оформлены, нужна лицензия и экспертное заключение от Роспотребнадзора. С учетом всех этих процедур новая амбулатория начнет работу в сентябре-октябре 2019 года.

Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин

«Мы очень ждем, когда можно будет прийти в новое помещение, — делится Светлана Вахтель, жительница села Луговое. — Для нас это важное событие. Если в селе строится что-то новое — значит, село важно, значит, оно развивается и растет. Теперь и пациентам будет комфортнее, и медикам».

С качеством специалистов в Луговом проблем нет, но с количеством не все так гладко. Новая амбулатория, как и старая, рассчитана на семерых сотрудников: это врач общей практики, фельдшер, акушерка, медсестра врача общей практики, уборщица, рабочий по комплексному обслуживанию зданий и водитель санитарного автомобиля. Но два месяца назад врач общей практики — терапевт с более глубокими знаниями педиатрии, офтальмологии, неврологии и оториноларингологии и, наверное, самый востребованный специалист здесь — уволилась.

«Амбулаторию построили большую, а врача-то нет. Сейчас заболел, хочешь не хочешь — нужно ехать в райцентр, а если еще и с детьми… Час идти до электрички, ехать, потом еще пешком. Да и часто талонов нет, а экстренно не принимают», — рассказывает Любовь Валингер, жительница села Лугового.

Валерий Карташев уверяет, что это временные трудности и что проблема уже решается. Скоро либо вернется на работу местный доктор, либо в Луговскую амбулаторию приедет другой врач.

Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин Открытие амбулатории в селе Луговом. Дмитрий Лямзин

Тем не менее в появлении нового здания есть не только сиюминутные плюсы, но и расчет на будущее. Например, большое помещение амбулатории особенно важно, когда в Луговое будут приезжать медики из райцентра или края. Можно будет спокойно разместить бригаду вместе с их оборудованием и организовать прием жителей.

Владимир Лещенко, замглавы алтайского минздрава, упоминает и новые для села технологии:

«Из того, что останется на перспективу, — это дистанционные средства диагностики, которые позволят населению не уезжать ни в район, ни в край, а на месте снимать данные и отправлять специалистам. Это медицина завтрашнего дня — при этом мы понимаем, что это нужно уже завтра, а не когда-нибудь потом. В стенах Луговской амбулатории именно так и должно быть реализовано — мы будем стараться».

Юля Бондар