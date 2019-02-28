За неделю в Алтайском крае ОРВИ заболели 22 тысячи человек, эпидпорог превышен

В Алтайском крае за неделю с 18 по 24 февраля зарегистрировали 22 тысячи случаев заболевания ОРВИ. Это на 37,8% выше эпидемического порога, сообщает сайт регионального управления Роспотребнадзора.

Превышение эпидемического порога отмечают среди взрослых и детей в возрасте 7−14 лет. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 61,4%.

Среди заболевших ОРВИ за текущий период при лабораторных исследованиях продолжает регистрироваться циркуляция вирусов гриппа, — отмечают в ведомстве.

Про информации от 26 февраля, в крае полностью приостановлен учебный процесс в 4 школах и 10 дошкольных учреждениях. Частично (по классам, группам) — в 17 классах, 10 школах, в 52 группах 38 дошкольных учреждений.

Напомним, недавно стало известно, что особенность вирусных инфекций этой зимы — большое количество осложнений, в том числе пневмонии. Altapress.ru писал, что ранее в Алтайском крае еженедельно регистрировали 450−500 случаев внебольничной пневмонии. Главный терапевт-пульмонолог края Ирина Бахарева рассказала, чем опасна пневмония и как ее лечить.