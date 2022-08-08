Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 60% за неделю

Количество госпитализаций также значительно выросло. Увеличение составило 27,7%.
В оперативном штабе уточнили, что увеличение заболеваемости отмечается в 85 регионах России, а госпитализаций — в 68 субъектах РФ.
Ранее сообщалось, что доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский считает вполне возможным новый пик заболеваемости ковидом в России. Он связывает это с появлением новых вариантов штамма COVID-19 «омикрон». Эксперт сравнил их по заразности с корью или ветрянкой.
Напомним, иммунолог, кандидат медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что тяжесть постковидного синдрома после повторно перенесенного ковида зависит от иммунитета.