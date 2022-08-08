9 августа
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Здоровье

Заболеваемость коронавирусом в России выросла почти на 60% за неделю

Число заболевших коронавирусной инфекцией в России за наделю увеличилось более, чем в полтора раза — на 59,7%. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

Количество госпитализаций также значительно выросло. Увеличение составило 27,7%.

В оперативном штабе уточнили, что увеличение заболеваемости отмечается в 85 регионах России, а госпитализаций — в 68 субъектах РФ.

Ранее сообщалось, что доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский считает вполне возможным новый пик заболеваемости ковидом в России. Он связывает это с появлением новых вариантов штамма COVID-19 «омикрон». Эксперт сравнил их по заразности с корью или ветрянкой.

Напомним, иммунолог, кандидат медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, что тяжесть постковидного синдрома после повторно перенесенного ковида зависит от иммунитета.

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