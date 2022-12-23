Рост заболеваемости в Алтайском крае идет на спад, но болеющих еще много

Также показатели по заболеваемости в крае пока что выше, чем в среднем по стране.
«За предыдущую неделю зарегистрировано 38 тыс. случаев, что на 11% выше предыдущей недели. <…>Темпы прироста у нас плюс 11 процентов. До этой недели темпы прироста составляли 23−29%", — рассказала «Вести Алтай» главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Христина Манохина.
Ранее стало известно, как будут работать на новогодних праздниках больницы в Алтайском крае.
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