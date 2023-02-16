Запретить СМИ распространять сведения о болезнях публичных людей предложили в России

СМИ зачастую публикуют информацию о состоянии здоровья актеров, политиков, спортсменов и подробности медицинских манипуляций над ними.

При этом публичные личности часто сами публикуют информацию о своем состоянии в соцсетях.

Основной закон страны гарантирует свободу слова и права граждан на доступ к информации. Но во многих конкретных случаях речь идет о неприкосновенности личной жизни публичного человека, открытые сведения о болезни и лечении которого могут лишь нанести дополнительный психологический и физический урон пациенту, уверен Орлов.

Исключением, по мнению предложившего эту инициативу, может быть только письменное согласие самого пациента.

Основной закон страны гарантирует свободу слова и права граждан на доступ к информации. Но в данном случае речь идёт о неприкосновенности личной жизни публичного человека, открытые сведения о болезни и лечении которого могут лишь нанести дополнительный психологический и физический урон пациенту, добавил Орлов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о больших планах по развитию здравоохранения.