Хоккеист Александр Овечкин попросил не беспокоить семью после смерти его отца

Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила и попросил журналистов не беспокоить семью, сообщает НТВ.

Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года. Сергей Бабунов (fhr.ru)