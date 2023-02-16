16 февраля
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Жизнь

Хоккеист Александр Овечкин попросил не беспокоить семью после смерти его отца

Российский хоккеист Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила и попросил журналистов не беспокоить семью, сообщает НТВ.

Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Александр Овечкин на тренировке в Праге. 15 мая, 2015 года.
Сергей Бабунов (fhr.ru)

Накануне нападающий «Вашингтон Кэпиталз» покинул расположение клуба и вылетел в Москву из-за ухудшения самочувствия отца.

Ранее 71-летнего Михаила Овечкина, которого доставили в одну из московских клиник, пишет bfm.ru. В результате углубленного медобследования врачи выявили у пациента злокачественное новообразование.

Овечкин прилетел в Москву во второй половине дня 15 февраля в связи со срочной госпитализацией его отца.

Он в свое время и привел сына на каток, напоминает Газета.Ru. Будущую суперзвезду хоккея не сразу взяли в команду своего возраста, но отец нашел ему тренера и сам контролировал рабочий процесс.

Александр всегда, что папа для него очень много значит. Хоккеист звонил родителям после каждого матча.

Сейчас на счету Александра 812 голов в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, Гретцки лидирует с 894 точными бросками.

Ранее Олимпийский чемпион сравнил хоккей Гретцки и Овечкина.

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