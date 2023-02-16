Хоккеист Александр Овечкин попросил не беспокоить семью после смерти его отца

Накануне нападающий «Вашингтон Кэпиталз» покинул расположение клуба и вылетел в Москву из-за ухудшения самочувствия отца.
Ранее 71-летнего Михаила Овечкина, которого доставили в одну из московских клиник, пишет bfm.ru. В результате углубленного медобследования врачи выявили у пациента злокачественное новообразование.
Овечкин прилетел в Москву во второй половине дня 15 февраля в связи со срочной госпитализацией его отца.
Он в свое время и привел сына на каток, напоминает Газета.Ru. Будущую суперзвезду хоккея не сразу взяли в команду своего возраста, но отец нашел ему тренера и сам контролировал рабочий процесс.
Александр всегда, что папа для него очень много значит. Хоккеист звонил родителям после каждого матча.
Сейчас на счету Александра 812 голов в регулярных чемпионатах сильнейшей лиги мира, Гретцки лидирует с 894 точными бросками.
Ранее Олимпийский чемпион сравнил хоккей Гретцки и Овечкина.