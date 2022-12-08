8 декабря
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Шайбу с автографом легендарного хоккеиста продают в Томске

В разгар хоккейного сезона в Томске на «Авито» на продажу выставили шайбу ХК «Динамо» стоимостью 15 тыс. рублей. На ней — автограф трехкратного чемпиона мира и обладателя Кубка Стенли Александра Овечкина.

Шайба с автографом хоккеиста Александра Овечкина
Шайба с автографом хоккеиста Александра Овечкина
"Авито"

Обладательница лота Мария готова рассмотреть другие ценовые предложения и поторговаться.

Подпись Овечкина проставлена фломастером на шайбе хоккейного клуба «Динамо». В динамовской дружине хоккеит дебютировал в российской Суперлиге в 2001 году, ему было 16 лет.

Александр Овечкин выиграл в 2005 году первые две награды международного уровня — серебро молодежного ЧМ и бронзу взрослого. После такого успеха он отправился покорять НХЛ.

Кроме того. автограф Владимира Путина продают в Барнауле.

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