Запутались в адресах. Почему затягивают строительство поликлиники в новостройках Барнаула

Строительство поликлиники для взрослых и станции скорой помощи в новостройках Барнаула столкнулось с очередным препятствием. Из-за ошибки в схеме размещения объектов капстроительства, разработчики нового генплана Барнаула указали неверное место под учреждения.

О проблеме стало известно на стадии проверки проекта генплана, который для Барнаула подготовил институт «Гипрогор». Ее озвучили на заседании градосовета, где осуждался документ.

Екатерина Ломакина,

начальник отдела перспективного развития комитета по строительству и архитектуре Барнаула:

На территориальной схеме размещения объектов капстроительства был неправильно указан адрес поликлиники и станции скорой помощи. Их нанесли на генплан, но поскольку их местоположение было обозначено в соответствии с их адресами, дислокация их указана неверно.

О проблеме сообщили Минстройтрансу и Минздраву. Сейчас ее устраняют.

Зачем нужна поликлиника в новостройках

Пятиэтажное здание поликлиники на тысячу посещений в смену и станцию скорой помощи с гаражом на 10 автомобилей запланировали в квартале 2002-а уже давно. Объекты рассчитаны на жителей кварталов 2002, 2003, 2003а. Сейчас жители этих микрорайонов ходят в поликлинику в квартал 2007.

Несколько лет проект откладывался из-за отсутствия финансирования. По последним данным краевого Минздрава, к строительству должны приступить в середине 2019 года. Ранее ожидалось, что в 2019 году ее уже откроют для посетителей.

Поликлиника необходима для района новостроек. Туда планируют перевезти женскую консультацию из детского отделения на ул. Взлетной, чтобы предоставить больше места для педиатров и других специалистов. Пока же здание, рассчитанное на 400 посещений в смену, принимает около 1300 человек.