Защиту после вакцинации от COVID-19 оценил инфекционист: поможет «не заморачиваться о здоровье»

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал РИА «Новости» , что ни одна вакцинация на 100% не защитит человека от вируса.

Тимаков подчеркнул, что вакцина поможет «перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором».

Он уточнил, что уже на следующий день у человека будет активный иммунитет, который не даст инфекции пройти в органы.

«Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме и не заморачиваясь о своем здоровье, не потребляя лишние таблетки», — добавил Тимаков.

Анна Попова , главный санитарный врач. Анна Зайкова , altapress.ru

Эксперт также прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая отметила, что вакцина не изолирует от встречи с коронавирусом, но защитит от риска смерти.

«Вакцинация делается для того, чтобы когда придет инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5−7 дней, пока инфекция размножается», — пояснил Тимаков.

Напомним, массовую вакцинацию в России от COVID-19 планируют начать с 2021 года — она будет на добровольной основе.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае достигнут пик заболеваемости и власти собираются ввести новые коронавирусные меры.