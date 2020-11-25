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Здоровье

Защиту после вакцинации от COVID-19 оценил инфекционист: поможет «не заморачиваться о здоровье»

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал РИА «Новости», что ни одна вакцинация на 100% не защитит человека от вируса.

Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
Коронавирус. Пандемия. Вакцина.
CC0, unsplash.com

Тимаков подчеркнул, что вакцина поможет «перенести инфекцию в легкой форме, сидя дома перед телевизором».

Он уточнил, что уже на следующий день у человека будет активный иммунитет, который не даст инфекции пройти в органы.

«Таким образом, инфекционный процесс может начаться, но не будет никаких осложнений, не будет ни летальных исходов, не будет осложнений на органы, не будет госпитализации, не будет ИВЛ, и человек будет переносить инфекцию в легкой бессимптомной форме и не заморачиваясь о своем здоровье, не потребляя лишние таблетки», — добавил Тимаков.

Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Попова, главный санитарный врач.
Анна Зайкова, altapress.ru

Эксперт также прокомментировал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая отметила, что вакцина не изолирует от встречи с коронавирусом, но защитит от риска смерти.

«Вакцинация делается для того, чтобы когда придет инфекция, уже стояли войска иммунитета, готовые к обороне, а не формировались из резервов в течение 5−7 дней, пока инфекция размножается», — пояснил Тимаков.

Напомним, массовую вакцинацию в России от COVID-19 планируют начать с 2021 года — она будет на добровольной основе.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае достигнут пик заболеваемости и власти собираются ввести новые коронавирусные меры.

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