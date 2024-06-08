8 июня с полуночи и до полудня магнитосфера Земли будет спокойной, указывает gorsite.ru.

Однако после начались геомагнитные возмущения.

Метеозависимые люди будут чувствовать влияние светила на здоровье. И необходимо следить за краткосрочными прогнозами магнитных бурь и солнечных вспышек.

Важно:

не употреблять спиртное,

пить успокаивающий чай,

пить больше воды.

Еще один совет — важно высыпаться в эти тяжелые для организма дни. И избегать физической активности.

Гаджеты

Бури могут вывести из строя точную электронную технику. В такие дни наблюдаются нарушение связи.

Шторм

В 2024 году произойдет около 20-30 «солнечных штормов».

Прогноз

Солнце приближается к пику своего магнитного цикла. Это значит, что магнитных бурь, штормов и других возможных угроз для Земли станет еще больше.

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