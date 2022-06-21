Мощный и затяжной геомагнитный шторм обрушится на Алтай. Когда настанет пик

21 июня отрывочно могут проявляться умеренные волнения геомагнитного поля Земли в виде 3-балльных коротких геоударов и будут нарастать с каждым днем.

Приближается мощная геомагнитная буря — сильный четырехдневный космический шторм, сообщает vesiskitim.ru.

По прогнозу, начало бури ожидается 23 июня. В этот день будут 4-балльные возмущения.

Пиковым днем колебаний станет 24 июня с геоударами силой в 5 баллов.

25 июня снова возмущения на уровне 4 баллов будут на графиках, но они постепенно будут снижать свою выраженность. 26 июня магнитная буря будет проявляться уже остаточно — на уровне 3 баллов.

В мае затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край. В это время сила геомагнитных ударов достигала 5 баллов.

Колебания происходили резко и быстро перешли в мощный шторм.

Внезапное поведение

Учитывая внезапность поведения Солнца в последнее время из-за его активной фазы, можно опасаться более раннего начала бури. Правда и исключить возможность того, что бури такой силы вообще не будет — тоже можно.

Внезапно

Неделей ранее внезапная магнитная буря обрушилась на Алтайский край. Тогда штиль, который сохранялся в космосе на протяжении последней недели, закончился.

Геоудары по силе были 5 баллов, потом «космос успокоился» до 3 баллов. Но потом вновь сила достигла 5 баллов.

Кто страдает во время космического шторма

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Панические атаки

Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека, считает психолог Оксана Анищенко, пишет tvk6.ru.

Речь идет о людях, которые, как правило, и в обычной жизни страдают невротическими расстройствами или паническими атаками.

«В периоды межсезонья или природных катаклизмов кто-то реагирует здоровьем, а кто-то — на психическом уровне. У клиентов, с которыми я работаю, невротические нарушения и панические атаки могут обостряться во время магнитных бурь. Появляется раздражительность, апатия, могут усугубляться депрессивные состояния. С другой стороны, есть категория людей-ипохондриков, людей с большой внушительностью, которые, прочитав про магнитные бури, могут себе напридумывать диагнозов», — рассказала эксперт.

Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков согласен с тем, что здоровье человека может ухудшаться.

Интернет

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».

Определение

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.

Наряду с суббурями, геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.