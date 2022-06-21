Мощный и затяжной геомагнитный шторм обрушится на Алтай. Когда настанет пик

Приближается мощная геомагнитная буря — сильный четырехдневный космический шторм, сообщает vesiskitim.ru.
По прогнозу, начало бури ожидается 23 июня. В этот день будут 4-балльные возмущения.
Пиковым днем колебаний станет 24 июня с геоударами силой в 5 баллов.
25 июня снова возмущения на уровне 4 баллов будут на графиках, но они постепенно будут снижать свою выраженность. 26 июня магнитная буря будет проявляться уже остаточно — на уровне 3 баллов.
В мае затяжной геомагнитный шторм обрушился на Алтайский край. В это время сила геомагнитных ударов достигала 5 баллов.
Колебания происходили резко и быстро перешли в мощный шторм.
Внезапное поведение
Учитывая внезапность поведения Солнца в последнее время из-за его активной фазы, можно опасаться более раннего начала бури. Правда и исключить возможность того, что бури такой силы вообще не будет — тоже можно.
Внезапно
Неделей ранее внезапная магнитная буря обрушилась на Алтайский край. Тогда штиль, который сохранялся в космосе на протяжении последней недели, закончился.
Геоудары по силе были 5 баллов, потом «космос успокоился» до 3 баллов. Но потом вновь сила достигла 5 баллов.
Кто страдает во время космического шторма
По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.
Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.
Сложные дни ждут пожилых, метеозависимых людей и тех, у кого диагностированы хронические болезни нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
Панические атаки
Вспышки на солнце могут оказывать влияние и на психологическое состояние человека, считает психолог Оксана Анищенко, пишет tvk6.ru.
Речь идет о людях, которые, как правило, и в обычной жизни страдают невротическими расстройствами или паническими атаками.
«В периоды межсезонья или природных катаклизмов кто-то реагирует здоровьем, а кто-то — на психическом уровне. У клиентов, с которыми я работаю, невротические нарушения и панические атаки могут обостряться во время магнитных бурь. Появляется раздражительность, апатия, могут усугубляться депрессивные состояния. С другой стороны, есть категория людей-ипохондриков, людей с большой внушительностью, которые, прочитав про магнитные бури, могут себе напридумывать диагнозов», — рассказала эксперт.
Директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков согласен с тем, что здоровье человека может ухудшаться.
Интернет
Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям и вызвать «интернет-апокалипсис».
Определение
Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длительностью от нескольких часов до нескольких суток.
Наряду с суббурями, геомагнитные бури являются одним из видов геомагнитной активности. Они вызываются поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой Земли.