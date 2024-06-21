Здание поликлиники, на которое барнаульцы жаловались Собчак, признали непригодным для эксплуатации

В Барнауле горбольница №5 останется без здания на пр. Калинина. Эксперты заключили, что оно не пригодно для эксплуатации, необходим капитальный ремонт.

Как сообщила пресс-служба минздрава региона, сейчас решается вопрос с прикреплением местных пациентов к другим площадкам горбольницы № 5 и прочим барнаульским медорганизациям.

Напомним, здание на пр. Калинина, 16 построили в 1934 году. За это время в нем ни разу не проводили капитального ремонта. Пациенты неоднократно жаловались на трещины в стенах, старые пол, желтые обои.

Барнаульцы даже обратились к Ксении Собчак. После этого судьбой учреждения заинтересовался глава Следкома РФ Бастрыкин.

У губернатора Виктора Томенко к поликлинике тоже возникли вопросы.

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