21 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

Здание поликлиники, на которое барнаульцы жаловались Собчак, признали непригодным для эксплуатации

В Барнауле горбольница №5 останется без здания на пр. Калинина. Эксперты заключили, что оно не пригодно для эксплуатации, необходим капитальный ремонт.

Городская поликлиника №2.
Городская поликлиника №2.
Антон Червяков

Как сообщила пресс-служба минздрава региона, сейчас решается вопрос с прикреплением местных пациентов к другим площадкам горбольницы № 5 и прочим барнаульским медорганизациям.

Напомним, здание на пр. Калинина, 16 построили в 1934 году. За это время в нем ни разу не проводили капитального ремонта. Пациенты неоднократно жаловались на трещины в стенах, старые пол, желтые обои.

Барнаульцы даже обратились к Ксении Собчак. После этого судьбой учреждения заинтересовался глава Следкома РФ Бастрыкин.

У губернатора Виктора Томенко к поликлинике тоже возникли вопросы.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость