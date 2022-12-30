Здоровье Путина приравняли к вопросу государственной безопасности

Он объяснил — людям, отвечающим за безопасность президента, приходится принимать меры предосторожности из-за мутации коронавируса и эпидемиологических волн разных штаммов гриппа.
Поэтому в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности, уверен Песков.
По его словам, в обозримой перспективе общение Путина с прессой не будет таким, каким было до пандемии.
Ранее Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от ковида.
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