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Здоровье

Здоровье Путина приравняли к вопросу государственной безопасности

Здоровье президента РФ Владимира Путина является вопросом государственной безопасности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Он объяснил — людям, отвечающим за безопасность президента, приходится принимать меры предосторожности из-за мутации коронавируса и эпидемиологических волн разных штаммов гриппа.

Поэтому в таких условиях здоровье президента — это вопрос государственной безопасности, уверен Песков.

По его словам, в обозримой перспективе общение Путина с прессой не будет таким, каким было до пандемии.

Ранее Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от ковида.

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