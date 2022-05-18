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Здоровье

Песков ответил на вопрос о ревакцинации Путина от ковида

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о ревакцинации президента России Владимира Путина от коронавируса.

Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
Путин посетил больницу в московском поселке Коммунарка.
kremlin.ru.

Пресс-секретарь главы государства заявил, что не знает, когда глава государства поставит повторную прививку, передает ТАСС.

Песков также не располагает информацией об уровне иммунитета президента и ответил на вопрос, следят ли медики за этим показателем в постоянном режиме.

«Хотя определенные меры предосторожности в отношении главы государства сохраняются, но в то же время сейчас ситуация не такая горячая в этой области, что позволяет постоянно не сверяться с этими данными», — сказал Песков.

Он добавил, что во всем, что касается президента, как и ранее действуют особые правила, пишет Lenta.ru. Представитель Кремля подчеркнул — все необходимое для защиты здоровья главы государства выполняется.

Ранее сообщалось, что требуются добровольцы для исследований вакцины, которую на себе испытал Путин.

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