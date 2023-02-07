Здоровенькая тройня. В центре «Дар» наконец-то выписали врачебную «гордость»

В клиническом перинатальном центре «Дар» торжественно выписали единственную тройню, прошлого года. Наталья Попова родила прекрасных девочек еще 4 декабря 2022 года. Это первые дети в семье. Врачи говорят: «Мама — герой».

Слезы, страх, растерянность — так описывает Наталья Попова свои эмоции в тот момент, когда узнала, что беременна тройней. «Поплакали, попереживали. Все-таки мы с мужем — не молодая пара, а детей надо ведь вырастить и воспитать, — вспоминает женщина. — Но я знала, что с любовью мы все преодолеем легко, был боевой настрой, что все будет хорошо».

Беременность, по словам Натальи, была легкая. Будущая мама не испытывала никаких осложнений. «Я, можно сказать, наслаждалась беременностью, до последнего дня даже за рулем ездила, — говорит Наталья. — Я знала, что в „Даре“ работают профессионалы, наверное, поэтому не переживала, мне было спокойно».

Выписка тройни Поповых в «Даре». Алексей Середин.

За Натальиным животиком наблюдала целая армия врачей. Каждые две недели женщина ездила в консультативно-диагностический центр «Дара» из Алейска. «Я такого доброго отношения нигде не видела, вспоминает она. — Врачи были всегда рядом. Теперь немного волнительно, что мы шагаем в самостоятельную жизнь, но думаю, что справимся».

Врач-неонатолог отделения патологии новорожденных и недоношенных детей «Дара» Мария Каверзина говорит, что тройня — это всегда чудо и для мамы, и для всего персонала. «Поэтому мы так гордимся, — говорит врач. — Вместе с тем, такие дети — это всегда сложность. Они требуют особого внимания и специализированной помощи».

Месяц девочки провели в реанимации, потом еще неделю в палате интенсивной терапии, затем их передали в палату к маме. «Наталья — очень сильная женщина, просто герой, — говорит неонатолог. — Она была готова находиться одна с тремя детьми, когда они еще лежали в кувезе. Очень ответственная и серьезная, была двумя руками за сохранение грудного вскармливания. Это не просто любовь, но понимание сложностей и готовность к ним».

Выписка тройни Поповых в «Даре». Алексей Середин.

Девочки родились недоношенными, но благодаря выхаживанию, теперь практически здоровы. Их назвали Ксения, Александра и Екатерина. Дома семью уже с нетерпением ожидают бабушки и дедушки, готовые помогать в воспитании малышек.