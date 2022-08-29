Жить не хочется. Почему постковидный синдром нужно обязательно лечить у психотерапевта

Врачи все чаще регистрируют тревожные симптомы у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. При этом диагностировать какие-либо физические проявления не удается, но психически человек чувствует себя нездоровым. Почему и как надо лечить так называемый постковидный синдром, рассказала и. о заведующей психотерапевтическим отделением Краевой клинической психиатрической больницы Юлия Трунова.

Действительно ли существует постковидный синдром

Пандемия новой коронавирусной инфекции не прошла бесследно. Те симптомы, которые возникают после перенесенного COVID-19, назвали постковидным синдромом.

Теперь это не просто набор отдельным симптомов, а самостоятельный диагноз, включенный в международную классификацию болезней в 2020 году.

Как проявляется постковидный синдром

Частое проявление постковидного синдрома — астения. Она характеризуется быстрой утомляемостью, раздражительностью, подавленным настроением, утратой интереса к жизни.

Также может наблюдаться тревога, различные страхи, нарушение ночного сна. Эти симптомы могут сохраняться у пациента 8−12 и более недель после перенесенного ковида. Что важно, они могут вовсе не пройти и приобрести хроническое течение с неясным прогнозом.

Для одних это состояние имеет временный характер и быстро проходит, если вести здоровый образ жизни, правильно питаться, давать организму умеренные физические нагрузки. Но для других постковидный синдром — это тягостное, истощающее силы и здоровье состояние, которое может сопровождаться не только душевной болью, но и неприятными физическими ощущениями самого разного характера.

Только за 2021 год, среди всех пролеченных в нашей больнице пациентов, 25% имели связь психических расстройств (нарушение ночного сна, панические атаки, тревожно-депрессивная симптоматика, астения) с ковидом. И в настоящее время в отделении такие пациенты есть.

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Куда обращаются пациенты

Люди, чувствующие постоянное психическое расстройство и его физиологические проявления начинают обращаться за помощью к терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам, неврологам. Сдают множество различных анализов. В результате обследований врачи не выявляют каких-либо серьезных изменений. И человек по-прежнему не понимает, что с ним происходит.

Важно отметить, что это состояние может усугубляться рядом психотравмирующих ситуаций. Например, утрата близкого человека, одиночество, финансовые трудности, напряженная обстановка в социуме, семье и т.д. Такие пациенты нуждаются в поддержке и специализированном лечении.

Где можно получить помощь пациенту с постковидным синдромом

Наше психотерапевтическое отделение — единственное стационарное отделение в крае для пациентов с пограничными нервно-психическими расстройствами.

Сюда может обратиться любой человек, чувствующий расстройство. К сожалению, многие опасаются идти к психотерапевту по причине ложного представления о такой помощи.

Не все знают, что сам факт обращения к психиатру или психотерапевту ни к чему не обязывает. Это консультативная помощь. Пациентов нашего отделения не ставят ни на какой учет, проблем с выдачей справок на вождение транспортных средств также не возникает.

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Как попасть на лечение

Госпитализация происходит в плановом порядке по направлению от психиатра или психотерапевта, а также по кризисной помощи тем пациентам, которые попали в тяжелые жизненные ситуации.

Направление можно взять у участкового психиатра по месту жительства, диспансере на ул. Луговой, 19, психотерапевтическом центре на ул. Партизанской, 147.

Как лечат постковидный синдром

В отделении с пациентами работают психиатр, психотерапевт, медицинский психолог. Работа проводится как в групповом, так и в индивидуальном режиме.

Назначается и медикаментозная терапия, в том числе современные лекарственные препараты, физиотерапевтическое лечение. Проводятся релаксационные сеансы, различные виды психотерапии.

Предусмотрены занятия лечебной физкультурой. Благодаря такому комплексному подходу заметно улучшается состояние наших пациентов, в результате чего быстрее наступает их выздоровление.