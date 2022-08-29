29 августа
Коронавирус
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Здоровье

Жить не хочется. Почему постковидный синдром нужно обязательно лечить у психотерапевта

Врачи все чаще регистрируют тревожные симптомы у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией. При этом диагностировать какие-либо физические проявления не удается, но психически человек чувствует себя нездоровым. Почему и как надо лечить так называемый постковидный синдром, рассказала и. о заведующей психотерапевтическим отделением Краевой клинической психиатрической больницы Юлия Трунова.

Стресс. Депрессия.
Стресс. Депрессия.
unsplash.com

Действительно ли существует постковидный синдром

Пандемия новой коронавирусной инфекции не прошла бесследно. Те симптомы, которые возникают после перенесенного COVID-19, назвали постковидным синдромом.

Теперь это не просто набор отдельным симптомов, а самостоятельный диагноз, включенный в международную классификацию болезней в 2020 году.

Как проявляется постковидный синдром

Частое проявление постковидного синдрома — астения. Она характеризуется быстрой утомляемостью, раздражительностью, подавленным настроением, утратой интереса к жизни.

Также может наблюдаться тревога, различные страхи, нарушение ночного сна. Эти симптомы могут сохраняться у пациента 8−12 и более недель после перенесенного ковида. Что важно, они могут вовсе не пройти и приобрести хроническое течение с неясным прогнозом.

Для одних это состояние имеет временный характер и быстро проходит, если вести здоровый образ жизни, правильно питаться, давать организму умеренные физические нагрузки. Но для других постковидный синдром — это тягостное, истощающее силы и здоровье состояние, которое может сопровождаться не только душевной болью, но и неприятными физическими ощущениями самого разного характера.

Только за 2021 год, среди всех пролеченных в нашей больнице пациентов, 25% имели связь психических расстройств (нарушение ночного сна, панические атаки, тревожно-депрессивная симптоматика, астения) с ковидом. И в настоящее время в отделении такие пациенты есть.

Депрессия.
Депрессия.
CCO.

Куда обращаются пациенты

Люди, чувствующие постоянное психическое расстройство и его физиологические проявления начинают обращаться за помощью к терапевтам, кардиологам, гастроэнтерологам, неврологам. Сдают множество различных анализов. В результате обследований врачи не выявляют каких-либо серьезных изменений. И человек по-прежнему не понимает, что с ним происходит.

Важно отметить, что это состояние может усугубляться рядом психотравмирующих ситуаций. Например, утрата близкого человека, одиночество, финансовые трудности, напряженная обстановка в социуме, семье и т.д. Такие пациенты нуждаются в поддержке и специализированном лечении.

Где можно получить помощь пациенту с постковидным синдромом

Наше психотерапевтическое отделение — единственное стационарное отделение в крае для пациентов с пограничными нервно-психическими расстройствами.

Сюда может обратиться любой человек, чувствующий расстройство. К сожалению, многие опасаются идти к психотерапевту по причине ложного представления о такой помощи.

Не все знают, что сам факт обращения к психиатру или психотерапевту ни к чему не обязывает. Это консультативная помощь. Пациентов нашего отделения не ставят ни на какой учет, проблем с выдачей справок на вождение транспортных средств также не возникает.

Депрессия. Одиночество
Депрессия. Одиночество
altapress.ru

Как попасть на лечение

Госпитализация происходит в плановом порядке по направлению от психиатра или психотерапевта, а также по кризисной помощи тем пациентам, которые попали в тяжелые жизненные ситуации.

Направление можно взять у участкового психиатра по месту жительства, диспансере на ул. Луговой, 19, психотерапевтическом центре на ул. Партизанской, 147.

Как лечат постковидный синдром

В отделении с пациентами работают психиатр, психотерапевт, медицинский психолог. Работа проводится как в групповом, так и в индивидуальном режиме.

Назначается и медикаментозная терапия, в том числе современные лекарственные препараты, физиотерапевтическое лечение. Проводятся релаксационные сеансы, различные виды психотерапии.

Предусмотрены занятия лечебной физкультурой. Благодаря такому комплексному подходу заметно улучшается состояние наших пациентов, в результате чего быстрее наступает их выздоровление.

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