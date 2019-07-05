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5 июля
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Здоровье

Житель Новосибирска умер от клещевого инцефалита

В Новосибирской области зарегистрировали первый летальный исход от клещевого энцефалита. Об этом сообщает sib.fm со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Осторожно! Клещи!
Осторожно! Клещи!
Анна Зайкова, altapress.ru.

Ведомство отмечает, что погибший не был привит. Всего за последнюю неделю в Новосибирской области было зарегистрировано более 900 обращений по поводу укусов клещей.

По данным краевого Роспотребнадзора, в Алтайском крае с конца марта от укусов клещей пострадали больше 5 тысяч человек. Четыре человека заболели клещевым энцефалитом, среди них — двое детей. У всех заболевших также не было прививки от клещевого энцефалита. Они не обращались в поликлиники или больницы для решения вопроса о введении иммуноглобулина.

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