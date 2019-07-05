Житель Новосибирска умер от клещевого инцефалита

В Новосибирской области зарегистрировали первый летальный исход от клещевого энцефалита. Об этом сообщает sib.fm со ссылкой на министерство здравоохранения региона.

Ведомство отмечает, что погибший не был привит. Всего за последнюю неделю в Новосибирской области было зарегистрировано более 900 обращений по поводу укусов клещей.

По данным краевого Роспотребнадзора, в Алтайском крае с конца марта от укусов клещей пострадали больше 5 тысяч человек. Четыре человека заболели клещевым энцефалитом, среди них — двое детей. У всех заболевших также не было прививки от клещевого энцефалита. Они не обращались в поликлиники или больницы для решения вопроса о введении иммуноглобулина.