6 марта
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Здоровье

Жителей Алтайского края приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

В марте все желающие смогут пройти профилактическое медицинское обследование, сообщают в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Современная медицина.
Современная медицина.
freepik.com/rawpixel.com

Акция пройдет 11 и 25 марта в Барнауле, на площадке эко-ярмарки «ВДНХ» (ул. Взлетная, 2к).

Обследование проведет выездная бригада Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Врачи определят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также рассчитают индекс массы тела.

Каждый обратившийся получит развернутую консультацию врача-терапевта, а также информационные материалы для самостоятельного изучения.

Акция пройдет с 10 до 15 часов. Желающим проверить здоровье необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее в Алтайском крае отметили снижение смертности от туберкулеза.

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