Жителей Алтайского края приглашают пройти бесплатное медицинское обследование

Акция пройдет 11 и 25 марта в Барнауле, на площадке эко-ярмарки «ВДНХ» (ул. Взлетная, 2к).
Обследование проведет выездная бригада Краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики.
Врачи определят уровень глюкозы и холестерина в крови, проверят работу сердца, мышечную силу рук, содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе, а также рассчитают индекс массы тела.
Каждый обратившийся получит развернутую консультацию врача-терапевта, а также информационные материалы для самостоятельного изучения.
Акция пройдет с 10 до 15 часов. Желающим проверить здоровье необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Ранее в Алтайском крае отметили снижение смертности от туберкулеза.