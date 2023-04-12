Жители Алтайского края должны жить дольше 77 лет и реже умирать, поручили власти

Целевой показатель даже чуть выше — 77,02 года. К этому же сроку в крае планируют сократить число умерших почти на треть по сравнению с 2022 годом.
Здравоохранение региона уже занимается этими задачами.
Например, всех пациентов с болезнями кровообращения поделили на категории стабильности их состояния и ведут мониторинг — кому нужны дополнительные обследования и препараты.
Также формировали списки населения с онкологическими заболеваниями.
«Сегодня нужно мотивировать население на здоровый образ жизни, информировать о ранних признаках заболеваний и привлекать людей к диспансеризации», — сказал губернатор Алтайского края.
Ранее стало известно, что за два года пандемии коронавируса в России на 3,3 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни.