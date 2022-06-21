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Здоровье

Сократилась продолжительность здоровой жизни россиян

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни россиян из-за пандемии COVID-19 сократилась на год, говорится в исследовании специалистов аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, пишет Lenta.ru.

Россияне.
Россияне.
Из архива редакции

По обновленным данным, предельный возраст, до которого россияне будут жить без обострившихся хронических заболеваний, составляет 59 лет и пять месяцев вместо 60 лет и четырех месяцев.

При этом ряд регионов показали гораздо более значительное снижение этого показателя.

Так, в Магаданской области предельный возраст здоровой жизни снизился сразу на 10 лет, в Курской области и Мордовии — на 9,5 года.

Значительное снижение наблюдается и на Чукотке — минус восемь лет и 10 месяцев, а также в Ненецком автономном округе и Калмыкии (минус шесть лет и пять месяцев и шесть лет и два месяца соответственно).

Между тем в некоторых российских регионах ожидаемая продолжительность здоровой жизни выросла — среди них Белгородская область (плюс три года и пять месяцев), Камчатка (плюс два года и 11 месяцев) и Ханты-Мансийский автономный округ (плюс два года и восемь месяцев).

Ранее доктор назвал способы улучшить качество жизни после 60 лет.

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