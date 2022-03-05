В центрах амбулаторной онкопомощи нашли рак почти у 400 жителей Алтайского края

В центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Алтайского края в 2021 году выявили 387 злокачественных новообразований, сообщил региональный минздрав.

Такие центры заработали на базе Славгородской, Алейской и Каменской центральных районных больниц в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение».

С помощью высокоточного оборудования в 2021 году медики выявили у жителей края 387 злокачественных новообразований, в том числе 224 на первой и второй стадиях.

«Оперативная постановка диагноза позволила начать лечение в максимально короткие сроки с начала заболевания, что значительно повышает шансы сохранить жизнь и здоровье», — подчеркнули в минздраве.

Алтайский онкодиспансер. АКОД «Надежда».

Кроме того, пройти лечение смогли 410 человек, которым ранее приходилось ехать в Барнаул. На диспансерном учете в Центрах состоят более 8,5 тыс. пациентов.

Как попасть в ЦАОП

Пациенты могут попасть в ЦАОП по направлению участковых терапевтов, врачей из поликлиник, врачей общей практики — то есть медиков первичного звена, а также и самостоятельно обратиться к онкологу с жалобами.

В Центрк проведут дополнительное обследование и если предварительный диагноз подтвердился, пациент едет в Алтайский краевой онкодиспансер, где консилиум врачей определяет тактику лечения. Химиотерапию и гармонотерапию проводят в ЦАОПах.

«Сделали капельницу и ты можешь идти домой. Мировая практика рекомендует проводить химиотерапию и гармонотерапию именно в условиях поликлиники, а не в онкостационаре. Потому что так она переносится легче. Люди не ощущают себя тяжело больными, так как живут в привычных условиях. Для жителей Каменского медицинского округа открытие центра амбулаторной онкологической помощи имеет огромное значение и от пациентов мы слышим только положительные отзывы», — рассказал главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов.

Все врачи и медицинские сестры Центра прошли необходимое обучение, специалисты краевого онкодиспансера регулярно выезжают для методической помощи.

Уже ведутся подготовительные работы по открытию ЦАОП на площадке ЦГБ Заринска. Оно запланировано в третьем квартале этого года.