Звон в ушах указывает на несколько серьезных заболеваний

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал « Пятому каналу » о серьезных заболеваниях, на которые может указывать звон в ушах.

Евдокимов отметил, что наиболее частые причины появления звона и шума — воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями.

Также это может быть связано с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника.

«Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время, и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом», — отметил медик.

Кроме того, подчеркнул Евдокимов, звон или шум может вызвать сахарный диабет.

При появлении проблемы врач посоветовал измерить артериальное давление, поскольку при его повышении или снижении может проявиться дискомфорт в ушах.

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