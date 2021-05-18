Звон в ушах указывает на несколько серьезных заболеваний

Евдокимов отметил, что наиболее частые причины появления звона и шума — воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями.
Также это может быть связано с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника.
«Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время, и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом», — отметил медик.
Кроме того, подчеркнул Евдокимов, звон или шум может вызвать сахарный диабет.
При появлении проблемы врач посоветовал измерить артериальное давление, поскольку при его повышении или снижении может проявиться дискомфорт в ушах.
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