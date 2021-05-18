18 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Звон в ушах указывает на несколько серьезных заболеваний

Врач-невролог Александр Евдокимов рассказал «Пятому каналу» о серьезных заболеваниях, на которые может указывать звон в ушах.

Боль в ушах.
Боль в ушах.
Pixabay.com

Евдокимов отметил, что наиболее частые причины появления звона и шума — воспалительное заболевание, поражения слухового нерва, центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями.

Также это может быть связано с воспалением или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, а также сосудистыми заболеваниями атеросклеротического толка и проблемой шейного отдела позвоночника.

«Еще одной причиной появления шума может быть прием лекарственных препаратов. Если вы принимаете один или более длительное время, и у вас появляется вдруг шум или звон в ушах, я вам рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом», — отметил медик.

Кроме того, подчеркнул Евдокимов, звон или шум может вызвать сахарный диабет.

При появлении проблемы врач посоветовал измерить артериальное давление, поскольку при его повышении или снижении может проявиться дискомфорт в ушах.

Ранее ощущение кома в горле назвали признаком смертельно опасных болезней.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость