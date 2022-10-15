15 октября
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Жизнь

«А не пора ли нам подкрепиться?». В Алтайском крае можно будет открыть «Союзмульткафе» за 1,5 млн рублей

Анимационная студия «Союзмультфильм» запускает франшизу в сегменте общепита — «Союзмульткафе». Благодаря этому франчайзи смогут показывать мультфильмы в ресторанах и использовать их персонажей в оформлении, сообщает «Коммерсант». Чтобы открыть кафе, в том числе и в Алтайском крае, потребуется как минимум 1,5 млн рублей.

Шарик, "Зима в Простоквашино". Кулинария, готовка.
Шарик, "Зима в Простоквашино". Кулинария, готовка.
Кадр из мультфильма "Зима в Простоквашино".

Можно выбрать любой формат: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск или фуд-трак. Студия ожидает запуск до 30 кафе в крупных российских городах к 2024 году.

Франчайзи смогут показывать мультфильмы киностудии и использовать рисованные образы «строго в рамках приобретенной тематической франшизы» в интерьере, меню и в оформлении промоакций.

Так в кафе могут появится герои «Простоквашино», «Тайны третьей планеты», «Крутиксов», «Маугли», «38 попугаев», «Зебры в клеточку». Киоски и фуд-траки предлагают оформить в стилистике мультфильмов «Умка», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Чиполлино».

Как отмечают в студии, этот сегмент общепита низкоконкурентный, среди детско-семейных кафе практически отсутствуют массовые бренды.

Чтобы приобрести франшизу, нужно отдать 1,5 млн рублей. Роялти — 7%. Взнос за открытие киоска — 350 тыс. рублей с роялти 6%.

У «Союзмультфильма» уже есть две франшизы, которые пока еще не дошли до Алтайского края, — «Союзмультпарк» (павильон с мультимедийными аттракционами в Москве и Татарстане) и «Союзмультклуб» (центр с развивающими программами для детей в Москве, Королеве и Тарусе).

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