Кровь определенных людей может быть более привлекательной для комаров, выяснила группа исследователей.

Прежде всего, насекомые любят тех, кто выпил алкоголь. Кровь разбавленная вином, пивом, виски и другими напитками кажется кровососам «вкуснее».

Также комары чаще кусают тех людей, которые больны различными вирусными инфекциями.

Важен и цвет одежды. Насекомых в большей степени привлекают темные цвета, остальные — отпугивают.

Ранее стало известно, при какой температуре кровососов становится меньше.

Комары являются довольно прихотливыми насекомыми, несмотря на то, что кусают всех подряд. Насекомое предпочитает теплую, но не жаркую погоду. Идеальная температура для комаров от +12 до +25 градусов. Аномальный холод ниже 0 градусов и жару выше 40 комары не переносят.

Ученые объясняют это тем, что самки в таких условиях не способны откладывать новых паразитов. Слишком холодная погода возьмет комара в оцепенение, в то время как жаркая — высушит. Однако подобно тараканам и всем «нечистям», комары научились приспосабливаться и жару они переживают в тенистых местах.

Комары избирательны, поэтому чаще всего их можно встретить у воды. Ровно там же они подвешивают своих куколок вниз головой, тем самым обеспечивая покой и полноценное перевоплощение в имаго. Дело в том, что личинки комаров дышат при помощи специальной трубки и водная среда им необходима.

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