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Адское пламя: в США загадочная дыра в земле извергала огонь

На окраине городка Мидвей (США) неожиданно из-под земли вырвался огромный язык пламени.

В Сибири ученые исследовали Ямальский кратер.
В Сибири ученые исследовали Ямальский кратер.
copah.info

Язык пламени из дыры диаметром примерно с волейбольный мяч поднялся более чем на 3 метра над землей и горел почти 40 минут. Огонь хорошо было видно издалека.

Необычное явление наблюдали сразу несколько человек.

Геологи приехали на место происшествия после того, как погас огонь. Они исследовали образовавшуюся дыру с помощью специальной камеры. Выяснилось, что подземное отверстие представляет собой горизонтальный ход длиной около трех метров, проходящий примерно в метре под землей. Такую нору могли бы выкопать какие-нибудь звери — сурки или броненосцы, считают исследователи, пишет mail.ru.

Отсутствие гипотез

Пока внятных гипотез произошедшего никто не озвучил. Однако точно известно: это не было взрывом газа, бензина или какого-то другого топлива.

Версию о проделках дьявола тоже отмели: «Сатана тут не при чем: это не его трезубца дело», — прокомментировал ситуацию окружной судья округа Бакстер Майки Пендергасс.

Ледяной вулкан

Ранее сообщалось, что исследователи из МГУ обнаружили на Ямале первый на Земле ледяной вулкан. Воронка более 20 метров в диаметре оказалась следствием процесса, который ученые назвали «криовулканизмом».

Ледяной вулкан возник из высохшего озера в тундре. Дно озера начало промерзать сверху вниз, верхний слой грунта образовал ледяную крышку, под которой скопился углекислый газ.

Когда давление стало слишком большим, холм взорвался, из-за чего и образовалась воронка. Ранее криовулканизм фиксировали на Марсе.

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