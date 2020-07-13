Адвокат бывшего вице-мэра: «Алексеенко не отнял ни рубля ни у детей, ни у бабушек». Подробности

Уголовное дело бывшего вице-мэра Барнаула Александра Алексеенко шокировало всех, кто знал его как профессионала в одной из самых сложных отраслей — ЖКХ. Но он признал свою вину, и 9 июля суд вынес ему приговор — 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима. О том, что намерена предпринять его защита и почему она считает наказание чрезмерно суровым, рассказал его адвокат Павел Полховцев.

«От его действий никто не пострадал»

— Павел Васильевич , не слишком ли суровое наказание суд выбрал для вашего подзащитного? Человек раскаялся , признал вину и оказывал содействие следствию. А ему — пять лет и строгий режим.

— Суровое. Судья применила положения статьи 64 УК РФ, дающие возможность назначить наказание ниже нижнего предела, предусмотренного санкциями части 6 статьи 290 (от 8 до 15 лет).

Но не сочла возможным применить статью 73 — условное осуждение. Мы с этим не согласны, будем обжаловать приговор и добиваться наказания, не связанного с лишением свободы. На подачу жалобы закон дает 10 дней с момента вынесения приговора.

Адвокат Павел Полховцев. П. Полховцев.

— Что , на ваш взгляд , могло бы стать аргументом в пользу избрания ему более мягкого наказания?

— Когда мы оцениваем степень общественной опасности совершенного им преступления, мы должны понимать: Алексеенко не нанес ущерб бюджету, он не отнял ни рубля ни у детей, ни у малоимущих или бабушек. Незаконное денежное вознаграждение (взятку) ему выплатила фирма по вывозу жидких бытовых отходов из своих средств, и фирма не бедная.

Деньги ему не были переданы под давлением — мой подзащитный не занимался вымогательством. Иначе говоря, фирму и ее руководство никто не поставил в такие условия, что если она не заплатит — то не получит результата.

Кроме того, от действий Алексеенко никто не пострадал — ни администрация, ни город, ни предприниматели, ни экология. Он с 2012 года занимался организацией вывоза жидких бытовых отходов в Барнауле, провел титаническую работу. К 2017 году в городе сплошь и рядом сливали ЖБО в овраги. Уже к концу 2017 года благодаря его усилиям ситуация кардинально улучшилась.

Машины , сливавшие ЖБО в неположенном месте , остановили сотрудники мэрии. Barnaul.org

— Наверное , считается , что он подорвал устои государства и нанес вред авторитету власти тем , что получил «благодарность» от фирмы?

— На мой взгляд, государственные устои пострадали бы, если бы мой подзащитный своими действиями нарушил работу администрации или выполнял незаконные требования за эти деньги.

Но он выполнял работу, предусмотренную его должностными обязанностями. В электронном аукционе, который провел МУП «Энергетик» для выбора подрядчика по вывозу ЖБО (и на общих основаниях), других участников не было. Заявок на аукцион никто кроме этой фирмы не подал, потому что для выполнения этой работы нужно было иметь большой парк спецтехники, и больше никто не хотел вывозить отходы за тот тариф, который предложили власти города.

Более того, Алексеенко и его семья готовы выплатить назначенный судом штраф в размере 1,3 млн рублей, который равен полученной им взятке. На семейном совете они приняли решение продать квартиру, которую купили на деньги родителей жены и материнский капитал, и выплатить штраф. Деньги положили на счет в банке. Выписка со счета приобщена к материалам дела.

Место несанкционированного слива нечистот в Барнауле. Barnaul.org

«Условного срока было бы достаточно»

— Некоторые наши читатели отреагировали на первую информацию о сроке для Алексеенко , сказав , что чиновнику наоборот мало дали…

— Защита считает, что применение к моему доверителю условного наказания и штрафа позволит достичь целей восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения им совершения новых преступлений.

Да, я сталкивался с такой точкой зрения — дескать, чиновники все воруют. Я был на обыске в квартире Алексеенко — это обычное жилье на девятом этаже обычного девятиэтажного дома. У него нет коттеджа, он ездил на подержанном автомобиле, отдыхал даже не Турции, а на рыбалке с детьми в Алтайском крае.

Он единственный кормилец в семье, в которой двое детей 10 лет, нуждающихся в регулярных медицинских процедурах, помогал очень больному тестю, находящемуся на инвалидности.

Штрафы. Павел Водопьянов

— Ничего не припрятал на черный день?

— После того, как он ушел из администрации Барнаула, он уже через две недели устроился на новую работу, чтобы кормить семью. Зачем ему это было бы нужно, если бы он что-то припрятал?

Все, кто его знают, говорят: Алексеенко — работяга. Он начинал с маленькой должности мастера жилищно-коммунального отдела барнаульского предприятия, вырос по ступенькам до заместителя главы администрации Барнаула. У него порядка 20 наград за достойный труд.

— Где сейчас находится Алексеенко?

— В СИЗО. Там он останется до вступления приговора в законную силу.

— Чем колония общего режима отличается от колонии строгого режима?

— Одно из отличий строгого режима от общего связано с правом на условно-досрочное освобождение. При общем режиме возможность выхода по УДО появляется после того, как осужденный отбыл половину срока. При строгом придется «отбарабанить» две трети. Для Алексеенко это более трех лет — если краевой суд согласится с приговором Индустриального районного.

Суд. Pixabay.com

За что судили бывшего вице-мэра Александр Алексенко признан виновным в получении взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ) за общее покровительство частной фирме и создание благоприятных условий для ее коммерческой деятельности. Приговор подробно описывает, как он это, по мнению следствия, делал. Предыстория: желал исправить ситуацию К 2017 году в п. Центральный существовала острая проблема с жидкими бытовыми отходами (по данным Altapress.ru, стоки просачивались в озеро). Представители фирмы «ЭкоПорт» встретились с Алексеенко в здании мэрии и убедили его в том, что могут решить ее. Со своей стороны Алексеенко, желая исправить ситуацию, принял юридически значимые решения для организации работы новых камер для приема ЖБО на п. Южный (добавим, что до этого в городе была только одна законная точка слива ЖБО — на пр. Космонавтов, 18). Машины фирмы должны была забирать отходы в канализационном колодце п. Центральный и сливать их в камеру на Южном, откуда стоки поступают в централизованную канализацию. Машины для откачки и перевозки ЖБО. Barnaul.org Читать далее Продолжение: наладил вывоз стоков В августе 2017 года МУП «Энергетик» объявил аукцион по выбору подрядчика на вывоз и транспортировку ЖБО. Фирма «ЭкоПорт» подала заявку и была его единственным участником — с ней и заключили контракт до октября 2019 года. Его стоимость — 22,5 млн рублей, или 170 рублей за кубометр (с учетом вывоза от п. Центральный и с. Лебяжье, указано в контракте). Следствие пришло к выводу, что Алексеенко дал указание директору МУПа, чтобы фирму выбрали победителем. Он же, по мнению следователей, способствовал тому, чтобы с фирмой заключил договор «Барнаульский Водоканал» (а это нужно было, чтобы официально сливать отходы в новую приемную камеру). А в дальнейшем у МУПа образовался просроченный долг перед «ЭкоПортом». И Алексеенко дал указания руководителю МУПа незамедлительно погасить его. Кроме этого, вице-мэр добился строительства линейного сооружения канализации и подъездных путей к колодцу в п. Центральный. А также дал комитету по энергоресурсам указание оказывать фирме информационную, консультационную и документационную помощь. Резюме: создавал благоприятные условия Все эти действия — и организацию новой точки слива, и помощь фирме (от победы в аукционе до погашения долгов и предоставления ей консультаций) — следствие считало созданием благоприятных условий для коммерческой деятельности фирмы. По мнению следствия, руководствовался Алексеенко корыстными мотивами, предвидя неизбежность наступления общественно опасных последствий. Вице-мэр на суде это не оспаривал. От руководителей фирмы он получил несколько сумм, в общей сложности — 1,3 млн рублей. К 6 июня 2019 года, когда Алексеенко передали последнюю часть взятки (200 тыс. рублей), за ним уже несколько месяцев велось наблюдение, телефонные переговоры прослушивались. После возбуждения дела он находился под подпиской о невыезде.

Кого и как на Алтае наказали по «взяточным» статьям

Андрей Абрамов, бывший начальник отделения по рассмотрению заявлений и обращений граждан отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД.

Обвинялся: часть 6 статьи 290 УК РФ за взятку в 1,3 млн рублей.

Наказан: 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере десятикратной суммы взятки — 13 млн. рублей.

Антонида Устинова, бывший гендиректор краевого предприятия «Модест».

Обвинялась: часть 6 статьи 290 за взятку в размере 7 млн рублей.

Наказана: 7,5 лет условно и штраф в однократном размере — 7 млн рублей.

Вадим Надвоцкий. 22.мвд.рф

Вадим Надвоцкий, экс-начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Обвинялся: часть 6 статьи 290 за взятку в размере 12,9 млн рублей.

Наказан: 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в двукратном размере — 25,8 млн рублей.

Татьяна Кузнецова, бывший ветврач отдела государственной санитарной (ветеринарной) безопасности продуктов и сырья животного происхождения управления ветеринарии по Барнаулу.

Обвинялась: статья 290 (часть 3 и два эпизода по пункту «в» части 5) за взятки от трех предпринимателей в размере 228 тыс., 220 тыс. и 79 тыс. рублей.

Наказана: штраф в размере 3 млн рублей.